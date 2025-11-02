Tuổi 40 đáng kinh ngạc của Ronaldo

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến cả thế giới phải ngả mũ khi lập cú đúp giúp Al Nassr ngược dòng đánh bại Al Fayha 2-1 tại Saudi Pro League.

Ronaldo vẫn duy trì phong độ ghi bàn

Chỉ cần hơn 90 phút, Ronaldo chứng minh anh vẫn là "cỗ máy ghi bàn" không biết mệt mỏi. Theo thống kê, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi 17 bàn và kiến tạo 6 lần sau 15 trận mùa này, duy trì hiệu suất trung bình 1,5 lần in dấu giày vào bàn thắng mỗi trận, con số mà ngay cả những tiền đạo trẻ cũng phải mơ ước.

Trong trận đấu này, Ronaldo là trung tâm của mọi đường bóng tấn công với 4 cú sút trúng đích, 8 pha chạm bóng trong vòng cấm, và tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 91%. Đáng chú ý, bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 90+14 đến từ cú đá phạt đền lạnh lùng, cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp không tuổi của CR7.

Chiến thắng trước Al Fayha giúp Al Nassr nối dài mạch thắng lên 7 trận liên tiếp, ghi tổng cộng 23 bàn. Còn với Ronaldo, anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và chứng minh rằng: tuổi tác chỉ là con số, phong độ và khát khao mới là điều định nghĩa một huyền thoại.