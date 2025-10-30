Khán giả nín thở với khoảnh khắc Ronaldo lẩm nhẩm trước cú phạt quan trọng

Trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Nhà vua Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Ittihad đêm 29/10, Cristiano Ronaldo đã có một khoảnh khắc khiến người hâm mộ toàn cầu bàn tán không ngớt khi anh tự nói với chính mình trước một tình huống đá phạt quan trọng.

Phút 65 của trận đấu, Al Nassr được hưởng quả đá phạt cách khung thành hơn 25m, chếch về bên trái. Khi toàn bộ khán đài nín thở chờ đợi, Ronaldo đứng trước bóng, nhắm mắt, hít sâu rồi tự lẩm bẩm: "Mình sẽ ghi bàn". Khoảnh khắc đó được ống kính truyền hình ghi lại rõ nét và nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Khoảnh khắc Ronaldo tự động viên bản thân gây chú ý

Dù cú sút sau đó của siêu sao người Bồ Đào Nha bị hàng rào chặn lại và Al Nassr không thể vượt qua Al Ittihad để giành quyền đi tiếp, hành động của Ronaldo vẫn trở thành tâm điểm chú ý.

Trên mạng xã hội X (Twitter) và Instagram, video anh tự động viên bản thân được chia sẻ hàng triệu lượt. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự khâm phục với tinh thần thép và niềm tin mãnh liệt mà Ronaldo vẫn duy trì ở tuổi 40. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng hành động đó có thể thừa tự tin, hoặc Ronaldo đang run nên phải tự trấn an mình.

Việc Ronaldo tự nhủ "mình sẽ ghi bàn" không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là một kỹ thuật tâm lý phổ biến trong thể thao đỉnh cao giúp vận động viên giảm căng thẳng và tập trung hơn trước khoảnh khắc quyết định.

Sự tập trung của Ronaldo