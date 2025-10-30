Tiểu thư Harper xinh ngất ngây, quả nhiên là con gái David Beckham - cầu thủ điển trai nhất thế giới!

Ở tuổi thiếu nữ, Harper Seven Beckham - cô con gái út nhà Beckham - đã sớm khiến dân mạng "đổ rầm rầm" bởi nhan sắc ngày càng rực rỡ. Trong loạt ảnh selfie mới, Harper khoe visual trong veo với làn da sáng mịn, đôi môi bóng nhẹ cùng mái tóc vàng tự nhiên. Gương mặt vẫn còn nét ngây thơ tuổi teen, nhưng tổng thể lại mang sức hút khó rời mắt - chuẩn "gen đẹp nhà Becks".

Không cần filter cầu kỳ hay trang điểm đậm, Harper chỉ dùng kiểu makeup tự nhiên: son bóng nhẹ, chút má hồng và gel chuốt lông mày - tất cả tôn lên vẻ tươi sáng và năng động. Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận: "Giống bố như đúc nhưng thần thái lại y hệt mẹ Victoria", "Đúng là con gái của người đàn ông điển trai nhất thế giới - đẹp chuẩn từng góc cạnh".

Trước đó, Harper từng gây chú ý khi cùng mẹ dự Tuần lễ Thời trang Paris, xuất hiện với outfit croptop và quần jeans sành điệu. Nếu như nhiều cô gái tuổi teen vẫn loay hoay tìm phong cách, thì Harper dường như đã sớm định hình gu riêng, thể hiện rõ khí chất tự tin và phong thái "con nhà nòi" trong lĩnh vực thời trang: vừa thanh lịch, vừa sành điệu, lại mang hơi hướng thời trang Gen Z hiện đại. Cô nàng thường chọn các item cơ bản như áo croptop, quần jeans ống rộng, giày sneakers… nhưng luôn biết cách phối để toát lên vẻ năng động và "đắt tiền" một cách tự nhiên.

Không chỉ có nhan sắc nổi bật, Harper còn sở hữu chu trình skincare và makeup cực kỳ chỉn chu. Mỗi ngày, cô bé dùng bộ mỹ phẩm có giá trị khoảng 8,7 triệu đồng, đa phần là sản phẩm high-end được mẹ Victoria phát triển. Tinh tế, giản dị mà vẫn đẳng cấp - Harper chính là minh chứng sống cho câu nói: "Gen đẹp là có thật!".

Giới làm đẹp còn nhận xét, điểm đáng khen ở Harper là cô bé không lạm dụng son phấn. Thay vì foundation dày cộp hay mi giả nặng nề, Harper ưu tiên gel dưỡng ẩm, son bóng và phấn hồng dạng kem - vừa tươi tắn, vừa giữ được nét trong trẻo đúng tuổi. Nhiều người khen Harper "biết cách làm đẹp thông minh, không bị già trước tuổi mà vẫn nổi bật".

Với ngoại hình ngày càng hoàn thiện cùng gu thời trang riêng, Harper Beckham đang dần trở thành "it-girl tuổi teen" được yêu thích nhất nước Anh. Quả nhiên là con gái David Beckham - người đàn ông từng khiến cả thế giới say mê!

Thật khó phủ nhận, Harper là bản hòa trộn hoàn hảo giữa hai gen trội: gương mặt thanh thoát, sống mũi cao giống bố David Beckham, và đôi mắt sâu cùng nụ cười quyến rũ mang hơi hướng mẹ Victoria. Nếu David là biểu tượng "trai đẹp nước Anh" suốt thập kỷ qua, thì Harper chính là "phiên bản nữ" nhẹ nhàng, đáng yêu và ngọt ngào của bố.

Chỉ vài năm trước, Harper vẫn là cô nhóc hay diện váy công chúa, nắm tay bố đi sự kiện. Giờ đây, cô đã tự tin xuất hiện cùng bố ở hàng ghế đầu các show thời trang, tạo dáng trước ống kính không hề thua kém dàn sao Hollywood. Cách Harper chọn trang phục, phối đồ và tạo điểm nhấn cho thấy cô đang bước vào giai đoạn "chuyển mình" mạnh mẽ - từ bé gái đáng yêu sang thiếu nữ có gout thời trang riêng biệt.

Cư dân mạng còn phát hiện, Harper thường xuyên mix đồ đồng điệu với mẹ. Trong một buổi tụ họp gia đình, hai mẹ con cùng diện tracksuit đơn giản nhưng vẫn "chanh sả". Harper chọn màu đen trẻ trung, Victoria mặc tông xám thanh lịch - nhìn qua thôi cũng đủ biết gen fashion chảy trong máu nhà này.

Vừa xinh đẹp, vừa có gu, lại sinh ra trong gia đình nổi tiếng toàn cầu - Harper Beckham thật sự là "con nhà người ta" phiên bản đời thực. Mới 14 tuổi đã gây chú ý đến vậy, netizen không khỏi tò mò: vài năm nữa, liệu Harper có trở thành biểu tượng thời trang kế nhiệm mẹ Victoria và tiếp nối hào quang của bố David hay không?