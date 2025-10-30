Rúng động: Huấn luyện viên sát hại vợ dã man trước mặt con trai, rồi dựng hiện trường giả để thoát tội

Một vụ án kinh hoàng vừa khiến dư luận Anh rúng động: Mohamed Samak (43 tuổi) – HLV khúc côn cầu nổi tiếng, từng đại diện cho đội tuyển Ai Cập và là thành viên đội Anh - vừa bị tuyên có tội vì giết vợ mình ngay tại nhà, trước sự chứng kiến của con trai nhỏ.

Nạn nhân là Joanne (49 tuổi), một nhà thiết kế nội thất. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 1/7/2024 tại Droitwich Spa (Worcestershire, Anh). Hàng xóm kể lại, họ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ cùng tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ vang lên giữa đêm. Khoảng một tiếng sau, Samak mới gọi điện báo cảnh sát.

Mohammed Samak, HLV khúc côn cầu 42 tuổi, đã bị kết tội giết vợ mình



Trong đoạn ghi âm được công bố tại tòa, khi nhân viên trực tổng đài hỏi "Anh có cần cảnh sát không?", Samak đáp: "Có, làm ơn, tôi gặp rắc rối rồi... vợ tôi có dao trong bụng".

Ban đầu, Samak khai rằng khi đi vệ sinh về thì phát hiện vợ nằm nửa người trên giường, nửa người dưới sàn, và anh ta chỉ cố gắng hô hấp nhân tạo để cứu cô. Nhưng sau đó, anh ta đổi lời khai, nói rằng chứng kiến vợ tự đâm vào bụng mình.

Tuy nhiên, lời khai ấy nhanh chóng sụp đổ khi cậu con trai nhỏ kể lại toàn bộ sự thật với bà ngoại và cảnh sát. Cậu bé nói: "Bố bế mẹ dậy, mẹ hét lên 'thả tôi xuống'".Trong quá trình điều tra, cậu bé thậm chí còn dựng lại căn phòng của mẹ bằng Lego để mô tả lại khung cảnh đêm định mệnh ấy.

Người vợ tử vong do vết đâm vào tim

Kết quả khám nghiệm cho thấy Joanne bị nhiều vết đâm, trong đó vết chí mạng xuyên tim khiến cô tử vong tại chỗ. Cơ quan công tố khẳng định: "Bị cáo nói rằng vợ tự đâm mình, nhưng bằng chứng cho thấy rõ ràng hắn chính là kẻ ra tay".

Được biết, trước khi gây án, Mohamed Samak là HLV trưởng đội khúc côn cầu nam và nữ U18 của xứ Wales, đồng thời từng là Trưởng bộ môn khúc côn cầu nam tại Malvern College - ngôi trường có học phí lên đến hơn 57.000 bảng/năm (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Sự việc kinh hoàng xảy ra vào tháng 7 năm 2024

Đại diện Viện Công tố Hoàng gia Anh (CPS) nhận định: "Mohamed Samak đã cố tình dựng chuyện để đổ lỗi cho nạn nhân, biến tội ác thành một vụ tự sát giả. Hành động tàn nhẫn ấy không chỉ cướp đi mạng sống của một người phụ nữ vô tội, mà còn khiến gia đình cô thêm đau đớn".

Hiện Samak đã bị kết tội giết người cấp độ nghiêm trọng, chờ tuyên án trong thời gian tới. Vụ án được xem là một trong những bi kịch gia đình gây chấn động nhất nước Anh năm 2025 - khi người ta nhận ra, đằng sau hình ảnh một HLV thành đạt là một "con quái vật" máu lạnh giấu mặt ngay trong chính ngôi nhà của mình.