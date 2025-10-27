Ronaldo hay Beckham đẹp trai nhất thế giới?

Bóng đá không chỉ là nơi tôn vinh những đôi chân tài hoa mà còn là “sân khấu” của những gương mặt điển trai, phong thái cuốn hút. Mới đây, trang Sportsdunia đã xếp hạng top 5 cầu thủ điển trai nhất thế giới đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Hạng 5: Alisson Becker

Điển trai theo phong cách quý ông Nam Mỹ Đứng ở vị trí thứ năm là Alisson Becker – thủ môn trụ cột của Liverpool và đội tuyển Brazil. Không chỉ ghi dấu ấn với phong độ ổn định trong khung gỗ, Alisson còn khiến người hâm mộ “tan chảy” bởi vẻ ngoài điềm tĩnh, nam tính và đôi mắt sâu hút. Bộ râu rậm đặc trưng cùng nụ cười hiền hậu tạo nên nét đẹp rất riêng, mang đậm phong cách của một quý ông Nam Mỹ mạnh mẽ nhưng cũng đầy ấm áp.

Hạng 4: Jack Grealish

“Hoàng tử nước Anh” của bóng đá hiện đại Cầu thủ chạy cánh của Manchester City, Jack Grealish, xếp thứ tư trong danh sách. Anh nổi bật với gương mặt điển trai, mái tóc chải ngược đặc trưng và phong cách thời trang sành điệu. Trên sân cỏ, Grealish gây ấn tượng bởi lối chơi kỹ thuật, phóng khoáng; ngoài đời, anh thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo lớn, trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng. Với hình tượng pha trộn giữa sự lãng tử và nét “bad boy” quyến rũ, Grealish được xem là ngôi sao mang đậm phong cách giải trí của thế hệ cầu thủ trẻ.

Hạng 3: Gerard Piqué

Biểu tượng quý ông lịch lãm xứ Catalan Cựu trung vệ của Barcelona – Gerard Piqué giữ vị trí thứ ba. Cao lớn, phong độ và sở hữu ánh nhìn sâu thẳm, Piqué từng khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực không chỉ vì tài năng sân cỏ mà còn bởi cuộc tình đình đám với ca sĩ Shakira. Dù đã giải nghệ, anh vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, đại diện cho hình mẫu “quý ông Tây Ban Nha” điềm đạm, trí tuệ và đầy phong thái.

Hạng 2: David Beckham

Huyền thoại vĩnh cửu của sự lịch lãm Nhắc đến Beckham là nhắc đến biểu tượng của sự hoàn hảo trong cả sự nghiệp lẫn ngoại hình. Dù đã bước sang tuổi 50, cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn giữ được phong độ và thần thái khó ai sánh kịp. Beckham nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, phong cách sống chuẩn mực và hình ảnh người đàn ông của gia đình. Từ sân cỏ đến các chiến dịch quảng cáo quốc tế, anh vẫn luôn là “chuẩn mực vàng” cho khái niệm lịch lãm trong thể thao.

Hạng 1: Cristiano Ronaldo

Sắc vóc và đẳng cấp của “người đàn ông hoàn hảo” Vượt qua Beckham, Cristiano Ronaldo được xếp ở vị trí số một trong bảng xếp hạng năm nay. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì thể hình săn chắc, khuôn mặt sắc sảo và phong thái tự tin. Không chỉ là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, Ronaldo còn được xem như biểu tượng toàn cầu về sự kỷ luật, khát khao hoàn thiện bản thân và tinh thần không khuất phục. Mỗi lần xuất hiện, CR7 luôn toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ và thu hút đúng chất “người đàn ông hoàn hảo” mà nhiều người ngưỡng mộ.