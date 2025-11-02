Pickleball Việt Nam hiện nay: "Trình là gì?" phiên bản thực tế nhất

Những ngày gần đây, cộng đồng Pickleball Việt Nam đang truyền tay nhau “phiên bản xếp trình chuẩn nhất". Một bảng công thức nghe vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục.

Nào là "3.0 + 3.5 = Đôi 5.0", "3.0 + 2.5 = Đôi Newbie", hay "Anh mới ra sân vài lần = chơi 8 tháng”. Bài post tưởng như một câu chuyện đùa nhưng khi ngẫm lại ai chơi Pickleball ở Việt Nam cũng phải gật gù… vì quá đúng với thực tế.

Trong bối cảnh Pickleball Việt Nam đang phát triển bùng nổ, hệ thống đánh giá trình độ vẫn còn là 1 cái gì đó mông lung không rõ ràng. Không có thang điểm chung chính thức, không có tổ chức xếp hạng đủ uy tín và thống nhất, điểm hiện giờ vẫn được quy định phần nhiều theo cảm tính.

Chính vì vậy, ở các giải phong trào, chuyện "khống trình" diễn ra như cơm bữa. Nhiều VĐV có trình độ cao nhưng luôn tìm kiếm những khe hở để lách luật tham gia ở trình thấp hơn với mục đích "cày" tiền thưởng. Dần dà, các VĐV khi muốn đăng kí một giải nào đó cũng sẽ tự hạ trình mình xuống 1 chút để không gặp cao thủ.

Vấn nạn này không chỉ gây bức xúc, mà còn làm mất đi tinh thần fairplay trong Pickleball. Bởi khi niềm tin bị lung lay, mỗi trận đấu chẳng còn là niềm vui nữa mà biến thành cuộc nghi ngờ lẫn nhau. "Trình là gì?" - câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng giờ lại khiến cả cộng đồng đau đầu.

Đã đến lúc cộng đồng Pickleball Việt Nam cần một hệ thống đánh giá rõ ràng, minh bạch, công bằng hơn. Ý thức của các VĐV cũng cần được cải thiện vì xét cho cùng, cái "trình" thật sự của một tay vợt không nằm ở con số mà ở cách họ tôn trọng đối thủ, trung thực với chính mình.