Nữ kiếm thủ xinh như idol bị “lừa tình - lừa tiền”, danh tính thật của vị hôn phu khiến ai nấy sốc nặng

Giới thể thao Hàn Quốc từng rúng động trước câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim: Nam Hyun Hee - nữ vận động viên đấu kiếm huyền thoại, từng giành huy chương bạc Olympic Bắc Kinh 2008, bất đắc dĩ trở thành tâm điểm truyền thông khi bị vị hôn phu "doanh nhân tài phiệt" lừa tình, lừa tiền.

Câu chuyện bắt đầu như một chuyện tình cổ tích

Đầu tháng 10/2023, Nam Hyun Hee công khai bạn trai mới Jeon Cheong Jo, người tự xưng là doanh nhân công nghệ, xuất thân từ gia đình giàu có và đang điều hành một công ty khởi nghiệp tại Seoul. Cặp đôi thường xuất hiện bên nhau trong những buổi tiệc sang trọng, diện đồ hiệu, lái siêu xe - hình ảnh khiến công chúng không ngừng ngưỡng mộ.

Không lâu sau, Nam Hyun Hee xác nhận đã đính hôn, còn Jeon thì khẳng định sẽ cưới nữ kiếm thủ vào cuối năm. Cả hai còn thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn, khiến nhiều người tin rằng nữ vận động viên cuối cùng đã tìm được hạnh phúc sau nhiều năm ly hôn.

Nhưng "cổ tích" sụp đổ chỉ sau một đêm

Ngày 23/10/2023, tờ Dispatch cùng hàng loạt báo Hàn đồng loạt tung loạt bài điều tra, vạch trần Jeon Cheong Jo không hề là doanh nhân giàu có như đã nói. Người này thực chất có tiền án lừa đảo, từng chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân bằng chiêu "romance scam" (lừa tình để trục lợi tài chính).

Đặc biệt, thông tin gây chấn động nhất là Jeon Cheong Jo là người chuyển giới, nhưng đã giấu kín giới tính thật với Nam Hyun Hee suốt thời gian yêu nhau.

Sự thật bị khui ra khiến dư luận Hàn Quốc "bùng nổ". Câu chuyện tình từng được xem là "đẹp như cổ tích" lập tức biến thành vụ lừa tình - lừa tiền chấn động nhất làng thể thao Hàn trong năm 2023.

Nữ kiếm thủ bật khóc: "Tôi đã tin tưởng anh ta hết lòng"

Ngày 26/10, trong buổi họp báo tại Seoul, Nam Hyun Hee bật khóc nức nở khi thừa nhận bản thân bị lừa hoàn toàn.

"Tôi tin tưởng người đó tuyệt đối. Tôi không hề biết anh ta đang lừa dối mình. Tôi chỉ nghĩ rằng cuối cùng mình đã gặp được người tốt…" - cô nói trong nước mắt.

Ngay sau đó, cảnh sát quận Songpa (Seoul) đã bắt giữ Jeon Cheong Jo để điều tra về hành vi lừa đảo và giả mạo danh tính. Theo truyền thông Hàn, hiện có ít nhất 5 nạn nhân khác từng rơi vào bẫy tương tự.

Cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp và cuộc đời Nam Hyun Hee

Từ biểu tượng thể thao quốc gia, Nam Hyun Hee nay trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm "đi vào lịch sử" xứ kim chi. Cô hiện tạm ngừng mọi hoạt động, rút khỏi các chương trình truyền hình và khóa tài khoản mạng xã hội.

Trên diễn đàn Naver và Daum, hàng nghìn bình luận gửi lời động viên: "Cô ấy chỉ là nạn nhân, mong mọi người đừng chỉ trích." "Thật đáng sợ khi con người có thể dựng nên cả một danh tính giả để lừa người khác".

Nam Hyun-hee không còn bị truy cứu hình sự vì vụ lừa đảo bạn trai - nhưng vẫn đang đối mặt với hậu quả nghề nghiệp và danh tiếng lớn. Cô bị khai trừ khỏi hiệp hội, bị đình chỉ vai trò huấn luyện, và đang trong giai đoạn "hồi phục" về mặt công chúng.