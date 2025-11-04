Kỳ Hân sexy trên thảm đỏ, lấy lại vẻ ngoài quyến rũ sau nửa năm gãy xương đùi vì chơi pickleball

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang tối qua, nàng WAG Kỳ Hân - bà xã tiền vệ Mạc Hồng Quân lập tức trở thành tâm điểm chú ý khi sải bước trên thảm đỏ với vẻ ngoài quyến rũ hết nấc. Người đẹp diện chiếc đầm dạ hội đen trễ vai, thiết kế ôm sát body, phần cúp ngực gợi cảm và tà váy đính lông vũ mềm mại, giúp tôn trọn đường cong quyến rũ cùng làn da trắng sáng. Mỗi bước đi của Kỳ Hân đều toát lên sự sang trọng, tự tin và thần thái đỉnh cao - đúng chất siêu mẫu chuyên nghiệp sau thời gian dài vắng bóng.

Điều khiến netizen đặc biệt quan tâm là Kỳ Hân đã vượt qua chấn thương nghiêm trọng chỉ trong nửa năm. Hồi giữa năm, cô từng khiến fan lo lắng khi bị gãy xương đùi trong lúc chơi pickleball - một bộ môn thể thao đang thịnh hành trong giới sao Việt. Sự cố khiến cô phải nhập viện, bó bột và ngưng toàn bộ công việc trong nhiều tháng. Từ hình ảnh nằm viện yếu ớt, Kỳ Hân khi ấy thừa nhận bản thân từng khủng hoảng và ám ảnh vì sợ không thể đi lại bình thường.

Thế nhưng, với ý chí mạnh mẽ và tinh thần kỷ luật, cô đã vượt qua tất cả. Sau giai đoạn điều trị, Kỳ Hân kiên trì theo liệu trình vật lý trị liệu và duy trì tập luyện nhẹ nhàng mỗi ngày. Song song đó, cô cũng áp dụng chế độ ăn lành mạnh, nhiều protein và rau xanh để vừa hồi phục nhanh vừa giữ dáng.

Nhìn hình ảnh Kỳ Hân diện váy hồng, cầm vợt pickleball quẩy tưng bừng trên sân tập mới đây, có thể thấy sức khoẻ của cô nàng đã hoàn toàn hồi phục và đã sẵn sàng trở lại với đam mê thể thao.