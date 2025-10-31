Lộ bằng chứng cầu thủ Malaysia gian lận nhập tịch không thể chối cãi

Bóng đá Malaysia đang rơi vào tâm điểm tranh cãi lớn khi hàng loạt bằng chứng được công bố cho thấy một số cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia có thể đã sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa quốc tịch. Theo kênh truyền hình CDN – Capital de Noticias (Argentina), trung vệ Facundo Garces – người vừa được Malaysia triệu tập bị phát hiện dùng giấy khai sinh giả để chứng minh nguồn gốc tổ tiên có gốc Malaysia. Trong hồ sơ xin nhập tịch, Garces khai rằng ông nội mình sinh tại Malaysia, nhưng thực tế, các tài liệu xác minh chỉ ra ông nội của cầu thủ này được sinh ra tại Santa Fe (Argentina).

Truyền thông Argentina tung bằng chứng cầu thủ Facundo Garces gian lận

Thông tin này khiến giới bóng đá chấn động bởi đây được xem là bằng chứng “không thể chối cãi” về việc một cầu thủ ngoại được nhập tịch trái phép để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Điều đáng nói, Garces không phải là trường hợp duy nhất. Theo báo cáo từ Argentina, có tới 6 cầu thủ khác đang khoác áo tuyển Malaysia bị nghi ngờ liên quan đến việc làm giả hồ sơ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel và Gabriel Palmero. Tất cả đều là trụ cột trong đội hình của HLV Kim Pan-gon trong thời gian gần đây.

Trước đó, FIFA công bố án kỷ luật đầu tiên: phạt FAM 350.000 CHF (khoảng 11,5 tỉ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và cấm 7 cầu thủ tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Đến ngày 6/10, FIFA thông báo giữ nguyên toàn bộ án phạt sau khi FAM không cung cấp được thêm bằng chứng thuyết phục. Ngày 14/10, FAM chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Hiện vụ việc vẫn đang được FIFA xem xét ở cấp kháng cáo. Tính đến sáng ngày 31/10, FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ bê bối dùng giấy tờ giả mạo trong khâu nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).