Phil Foden phẫn nộ vì tin giả, nhờ pháp luật vào cuộc

Ngôi sao của Manchester City Phil Foden đang phải đối mặt với làn sóng tin giả nghiêm trọng khi xuất hiện hàng loạt bài đăng trên mạng xã hội bịa đặt việc con trai anh qua đời và con gái mắc ung thư.

Theo The Sun, các bài viết sai sự thật lan truyền trên Facebook và một số nền tảng khác, thậm chí sử dụng hình ảnh được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để minh họa cảnh Foden và bạn gái Rebecca Cooke đau buồn, khiến nhiều người tưởng nhầm là thật.

Trước tình huống bị bôi nhọ và ảnh hưởng đến tinh thần gia đình, Foden đã thuê luật sư để xử lý vụ việc, đồng thời yêu cầu các nền tảng mạng gỡ bỏ toàn bộ nội dung độc hại.

Phil Foden bức xúc vì tin giả

Bạn gái của tiền vệ người Anh, Rebecca Cooke, đã bức xúc lên tiếng trên mạng xã hội, gọi đây là hành động "bệnh hoạn" và kêu gọi cộng đồng mạng báo cáo, chặn các tài khoản tung tin giả.

Đại diện gia đình Foden cũng khẳng định hai con của anh hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã quan tâm và hỗ trợ trong thời điểm khó khăn.

Sự việc cho thấy mặt tối của mạng xã hội và công nghệ AI, khi những hình ảnh và câu chuyện bịa đặt có thể lan truyền nhanh chóng, gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân. Các chuyên gia truyền thông Anh cảnh báo rằng đây là ví dụ điển hình cho thấy cần siết chặt luật chống tin giả và bảo vệ quyền riêng tư cho người nổi tiếng, đặc biệt là trẻ em.