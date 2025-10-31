Không đâu sướng bằng ở NEU: Pickleball trở thành môn học thể chất, sinh viên tranh nhau đăng ký

"Đột nhập" một tiết học pickleball của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân (Video: Lê Trung)

Từ phòng học ra sân thể chất, sinh viên Kinh tế Quốc dân đang rần rần với môn thể thao tưởng lạ mà quen - Pickleball. Môn học mới không chỉ giúp "đốt calo", mà còn mở ra trải nghiệm thú vị, xả stress cực đỉnh sau những giờ học mệt nhoài trên giảng đường đại học.

Pickleball "cập bến" NEU: Môn học thể chất gây sốt từ ngày đầu mở lớp

Bắt đầu kỳ 1 năm học 2025-2026, Pickleball bắt đầu được đưa vào chương trình giảng dạy bộ môn Giáo dục thể chất của Đại học kinh tế Quốc dân song đã nhanh chóng trở thành môn học hot, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và "cháy slot" ngay khi mở đăng kí.

Thạc sĩ Phạm Đức Cường, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất của Đại học kinh tế quốc dân cho biết: "Về nhu cầu đăng ký môn học, đơn vị mở ra bao nhiêu lớp, các em sinh viên sẽ đăng ký bấy nhiêu. Tuy nhiên vì sân bãi của của đại học có hạn nên chỉ mở khoảng 10 lớp để cho sinh viên mới được trải nghiệm môn học mới.

"Pickleball là môn đang rất hot ở thời điểm hiện tại, được nhiều đối tượng, từ già trẻ, gái trai, mọi tầng lớp quan tâm. Sinh viên Kinh tế Quốc dân cũng thế, các em rất háo hức, hồi hộp chờ đợi được học" - Thạc sĩ Vũ Xuân Tình, người mang bộ môn pickleball về ĐH Kinh tế quốc dân, chia sẻ.

Theo thầy Tình, ngay khi Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo sẽ chính thức đưa Pickleball vào chương trình giáo dục thể chất, sinh viên đã "bùng nổ" phản hồi tích cực. "Các bạn rất háo hức được cầm quả bóng, cầm vợt và thử xem nó ra sao. Lớp mở đến đâu, sinh viên đăng ký full slot đến đó", thầy kể.

Môn thể chất "trendy": Pickleball - vừa dễ chơi vừa "đốt calo" cực mạnh

Theo Th.S Phạm Đức Cường, Pickleball được xem là "món mới" trong danh sách 12 môn thể chất tự chọn của trường, bổ sung cho sinh viên thêm sự lựa chọn mang tính xu thế thời thượng.

"So với các môn truyền thống như bóng chuyền, cầu lông, hay bóng rổ, pickleball dễ chơi hơn. Cái hay là tính xu thế, xu hướng của bộ môn này khiến các bạn sinh viên hào hứng muốn tiếp cận, lại rất tốt cho sức khỏe. Sau những giờ học căng thẳng, sinh viên chỉ cần một tiết Pickleball là đã có thể giải tỏa, vừa vui, vừa khỏe", thầy nói.

Pickleball cũng đặc biệt ở luật chơi "vùng cấm" - khu vực gọi là "bếp", nơi người chơi không được bước vào khi đánh bóng vô lê. Thầy Vũ Xuân Tình tiết lộ: "Đây là điều khiến môn này trở nên thú vị mà tennis không có".

Về những lo ngại vấn đề y tế khi dạy pickleball cho sinh viên, Thầy Phạm Đức Cường nhận định: "Để tránh các chấn thương cho các môn thể thao nói chung không riêng gì pickleball này, các thầy cô bộ môn chúng tôi đều phải hướng dẫn cách khởi động thật kĩ trước khi làm quen môn học. Các em học ở đây cũng chỉ để tiếp cận với môn học mới thôi, chứ không phải đào tạo thành vận động viên nên khả năng chấn thương của các em gần như là không có".

Sinh viên NEU nói gì về Pickleball - "vừa vui vừa khỏe, lại học nhanh"

Là một trong những sinh viên đầu tiên trải nghiệm môn học pickleball này, bạn Đàm Thị Phương Linh (K67 Khoa Kế hoạch và phát triển) cho biết: "Trước đây em nghe nhiều về môn pickleball trên mạng xã hội, em nghĩ nó khá phức tạp. Đến khi học, em thấy nó rất mới mẻ và thú vị, khác hẳn so với những gì mà em thường tưởng. Em thấy pickleball khá dễ hiểu và chơi rất vui. Em thích nhất là vừa vận động nhẹ nhàng, vừa mang tính đồng đội".

Một sinh viên khác bật mí, chỉ cần khoảng ba buổi là có thể làm quen với các kỹ thuật cơ bản, và vì sân nhỏ nên "đỡ mất sức hơn nhiều so với đá bóng hay bóng chuyền". "Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, tụi em có thể đến học lớp pickleball, vui chơi cùng bạn bè, giảm căng thẳng hơn rất nhiều so với các môn trên lớp. Sau khi kết thúc môn học này, em chắc chắn sẽ tiếp tục chơi và đồng hành cùng nó", bạn nói.

Trong khi đó, Bùi Khắc Phương Nguyễn (K67) lại tìm được "combo hoàn hảo" giữa tập gym và Pickleball: "Em tập thể hình buổi sáng, chiều chơi Pickleball để tiêu calo và giảm mỡ. Môn này giúp em hạn chế chấn thương hơn các môn khác. Em chỉ mong trường sớm có thêm sân riêng cho Pickleball để mọi người dễ tập hơn".

"Không chỉ là phong trào, mà là định hướng thể chất mới cho sinh viên"

Theo thầy Vũ Xuân Tình, Đại học Kinh tế Quốc dân đã cử giảng viên đi học các lớp huấn luyện viên và trọng tài chuyên nghiệp để lan tỏa phong trào Pickleball trong trường. Ngoài giờ học, CLB Pickleball NEU đã hoạt động hơn một năm và đội tuyển sinh viên NEU hiện là một trong những đội mạnh nhất Hà Nội, liên tục đạt thành tích cao ở các giải đấu.

"Chúng tôi không chỉ dạy kỹ thuật mà còn hướng sinh viên rèn luyện thể chất, phản xạ và sự nhanh nhạy. Môn nào cũng tốt, nhưng Pickleball giúp các em vận động toàn thân, vừa dẻo dai vừa tăng sức bền", thầy chia sẻ.

Theo đánh giá của thầy Phạm Đức Cường - Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất NEU: "Mình nghĩ, chắc chắn các trường đại học khác cũng sẽ phổ cập môn pickleball này. Môn này là môn xu thế, mình nghĩ, trong tương lai nó sẽ phát triển và mở rộng trong toàn khu vực thành phố của Hà Nội".

Từ "môn lạ" thành "môn hot" - Pickleball đang viết lại thói quen vận động của sinh viên đại học

Chỉ sau một học kỳ, Pickleball đã trở thành "từ khóa hot" của NEU, kéo sinh viên ra sân thể chất nhiều hơn bao giờ hết. Môn học này không chỉ dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, mà còn mang đến niềm vui, sự gắn kết và tinh thần thể thao tích cực trong cộng đồng sinh viên.

Từ những buổi học đầu tiên, Pickleball đã chứng minh một điều: "học thể chất" cũng có thể vừa thời thượng, vừa truyền cảm hứng.

Ảnh: Lê Trung.