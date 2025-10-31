Nghiệp báo tức thì: Vừa thò tay móc túi, tên trộm bị “quật ngã sấp mặt” bởi… nhà vô địch Jiu-jitsu

Nhà vô địch Jiu-jitsu quật ngã tên móc túi giữa ga tàu điện gây sốc

Võ sĩ đai đen xử đẹp "kẻ gian" trong 3 nốt nhạc

Tối 28/10, tại ga Borough (London), Ivan Skoko (29 tuổi) - võ sĩ người Croatia, hiện là nhà vô địch IBJJF London Fall Open 2025 - đang đứng chờ tàu thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái. Một gã đàn ông được cho là đang cố giật điện thoại của cô khi cửa tàu sắp đóng. Không do dự, Ivan lập tức hành động: "Tôi thấy cô ấy hét, mọi người quay lại, còn hắn thì vẫn đi tiếp. Tôi mở cửa tàu, cô gái chỉ về phía hắn, và tôi liền quét chân, quật ngã rồi giữ chặt chờ cảnh sát tới", anh kể lại trên Instagram.

Khoảnh khắc này được chính Ivan quay lại - và đoạn video sau đó khiến dân mạng phải thốt lên: "Chọn nhầm ngày để trộm rồi!".

Võ sĩ chuyên nghiệp Ivan đã hạ gục tên trộm bị tình nghi trên bục

"Tôi là đai đen đấy, đừng nhúc nhích!"

Trong clip, Ivan điềm tĩnh khống chế nghi phạm dưới sàn ga, khiến hắn nằm im bất lực. Khi gã cố chống chế: "Chỉ là tai nạn thôi mà", Ivan chỉ bật cười: "Tai nạn à? Chắc không đâu, bạn ạ".

Cảnh sát giao thông Anh nhanh chóng có mặt và phát hiện một cây búa cùng hai chiếc điện thoại bị nghi là đồ trộm trong người kẻ tình nghi. Hắn mặc áo khoác đen trùm đầu, quần thể thao xám - nơi giấu cây búa kim loại. Người phụ nữ may mắn giữ được điện thoại và tiếp tục hành trình trong sự hoan hô của những người chứng kiến.

Cảnh sát Anh đến ngay sau đó và phát hiện người đàn ông móc túi còn giấu vũ khí

Tội phạm London "run" trước đai đen Jiu-jitsu

Ivan hiện sống tại London, là huấn luyện viên tại Fight City Gym (Elephant and Castle). Anh cho biết, những vụ cướp giật kiểu này xảy ra "như cơm bữa" ở khu vực nam London, nên hy vọng hành động của mình sẽ giúp cảnh sát mạnh tay hơn với tội phạm đường phố.

Theo thống kê từ Cảnh sát London, chỉ riêng năm ngoái đã có hơn 117.000 vụ trộm điện thoại được báo cáo. Đầu tháng này, lực lượng chức năng vừa triệt phá một băng nhóm buôn lậu tới 40.000 chiếc điện thoại sang Trung Quốc.

"Cú quét chân đỉnh cao" của Ivan hiện đang viral khắp mạng xã hội, nhiều người còn đùa rằng: "Móc túi ở London giờ phải xem người ta đeo đai gì trước đã!".

Một chiếc búa kim loại và hai chiếc điện thoại di động được tìm thấy trong túi của kẻ móc túi