Giữa thời điểm miền Trung đang oằn mình vì mưa lũ, hình ảnh vận động viên Pickleball Quang Dương công khai tổ chức đấu giá chiếc huy chương quý giá nhất của chính mình để gây quỹ cứu trợ khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động. Thế nhưng, điều khiến mọi người càng "nể" hơn cả lại là… cái cách anh "tham lam" một cách đầy nhân văn.

Cụ thể, Quang Dương đã đem đấu giá tấm huy chương vàng đánh dấu chiến tích anh hạ gục hai tay vợt tên tuổi số 1 thế giới nhà Ben John - một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp pickleball của anh. Số tiền đấu giá sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản Ủy ban MTTQ cứu trợ đồng bào miền Trung.

Xúc động với nghĩa cử đẹp của Quang Dương, một người hâm mộ đã nhắn tin thể hiện sự ủng hộ: "Thấy cháu đấu giá chiếc huy chương quý báu để làm từ thiện, bác không đấu giá nhưng muốn chung tay với Quang. Bác sẽ góp bằng người trúng đấu giá cao nhất, vô điều kiện nhé. Khi có kết quả cuối cùng, Quang inbox bác".

Quang Dương đã chia sẻ tin nhắn này và cho biết hiện tại đã có người đấu giá chiếc huy chương vàng của anh với giá 150 triệu đồng. Cộng thêm 150 triệu từ mạnh thường quân và 100 triệu của cá nhân Quang Dương, hiện số tiền từ thiện đang ở mức 400 triệu. Tuy nhiên, Quang Dương vẫn xin đồng bào kéo mức đấu giá lên 200 triệu, để nâng mức quyên góp lên nửa tỷ đồng cho bà con miền Trung.

"Tham lam" kiểu này, ai cũng đồng tình

Ngay sau bài đăng, mạng xã hội bùng nổ bình luận. Nhiều người đùa rằng Quang Dương "tham lam" quá - nhưng cái "tham" này lại khiến ai cũng muốn ủng hộ: "Chú em 'tham lam' nhưng cái 'tham lam' này rất được sự đồng tình của mọi người", "Tham đi Quang ơi, càng tham kiểu này dân miền Trung càng được giúp đỡ!", "Đấu giá huy chương mà quyên được nửa tỷ, quá đáng khâm phục"...

Từ một chiếc huy chương vàng, Quang Dương không chỉ tạo ra giá trị vật chất mà còn truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Trong lúc nhiều người chọn giữ lại kỷ niệm chiến thắng, anh sẵn sàng đem vinh quang của mình ra đấu giá, để đổi lấy nụ cười cho những mảnh đời đang gặp khó khăn.