Lamine Yamal bỏ tập đi chơi với bạn gái

Sau trận thua cay đắng 1-2 trước Real Madrid hôm 26/10 , cái tên Lamine Yamal lại trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Tây Ban Nha nhưng lần này không phải vì phong độ, mà bởi thái độ ngoài sân cỏ.

Theo Sport sáng ngày 28/10, Barcelona tổ chức buổi tập nhẹ cho các cầu thủ muốn duy trì thể lực và hồi phục sau trận đấu. Dù đây là buổi tập không bắt buộc, phần lớn đội một vẫn có mặt, ngoại trừ Lamine Yamal. Điều đáng nói, trong khi đồng đội tập luyện, Yamal lại bị bắt gặp đang có mặt tại Ý cùng bạn gái để du lịch và nghỉ ngơi. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

Lamine Yamal bỏ buổi tập của đội đi chơi với bạn gái

Nhiều ý kiến cho rằng việc "bỏ tập" của Yamal cho thấy thái độ thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi Barca vừa để thua ở trận cầu đinh nhất mùa giải.

Trước sự việc này, El Nacional tiết lộ ban lãnh đạo Barcelona đã phải tổ chức cuộc họp khẩn với người đại diện Jorge Mendes – siêu cò nổi tiếng đang quản lý Yamal. Nội dung buổi làm việc xoay quanh cách định hướng lại cho cầu thủ 17 tuổi, tránh để anh sa vào vòng xoáy của danh vọng quá sớm. Trang Sport cho biết đội bóng xứ Catalonia lo ngại Yamal "đang mất dần sự tập trung và có nguy cơ đi vào con đường sai lầm của nhiều ngôi sao trẻ trước đây".

Yamal hiện vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của lò La Masia, người được kỳ vọng sẽ kế thừa vai trò mà Lionel Messi để lại. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu cầu thủ sinh năm 2007 gây chú ý vì vấn đề ngoài sân cỏ. Trước đó, anh từng nhiều lần bị phát hiện xuất hiện tại các buổi tiệc hoặc sự kiện cá nhân ngay sau những trận đấu quan trọng.