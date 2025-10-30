Lamine Yamal 18 tuổi đã mua biệt thự 400 tỷ

Ngôi sao trẻ của Barcelona Lamine Yamal đang khiến truyền thông Tây Ban Nha sục sôi khi được cho là chuẩn bị chi hàng chục triệu euro để sở hữu căn biệt thự từng thuộc về cặp đôi Gerard Piqué và Shakira.

Theo tờ The Sun ngôi sao 18 tuổi đã đặt mua căn biệt thự sang trọng ở Esplugues de Llobregat, khu vực thượng lưu nằm ở ngoại ô Barcelona. Đây cũng chính là nơi Piqué và Shakira từng sinh sống suốt nhiều năm trước khi chia tay vào năm 2022.

Lamine Yamal gây choáng về khối tài sản

Căn biệt thự mà Yamal nhắm đến có diện tích gần 3.800m², được thiết kế như một khu phức hợp gồm ba ngôi nhà liên thông. Bên trong là hàng loạt tiện nghi đẳng cấp gồm bể bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym riêng, khu spa, vườn rộng, và hệ thống an ninh nghiêm ngặt từng được thiết kế riêng cho cặp đôi nổi tiếng.

Theo Marca, giá trị của bất động sản này dao động từ 11 đến 14 triệu euro, tuỳ theo phạm vi phần tài sản được mua lại. Một số nguồn tin cho biết thương vụ vẫn đang trong quá trình hoàn tất, và Yamal có thể sẽ cải tạo lại khu nhà để biến nơi đây thành không gian sinh hoạt và luyện tập riêng, phù hợp với lịch trình của một vận động viên chuyên nghiệp.

Lamine Yamal được cho là sẽ chuyển đến biệt thự trước đây thuộc sở hữu của huyền thoại Barcelona Gerard Pique

Từ tài năng sân cỏ đến "đại gia" tuổi 18

Thương vụ gây chú ý không chỉ bởi giá trị khổng lồ, mà còn vì Yamal mới chỉ 18 tuổi – độ tuổi mà phần lớn cầu thủ vẫn đang sống cùng gia đình hoặc ở ký túc của CLB. Việc đầu tư vào bất động sản sớm được xem là bước đi cho thấy sự chín chắn và tầm nhìn dài hạn của cầu thủ trẻ.

Kể từ khi ra mắt đội một Barcelona, Yamal đã trở thành ngôi sao sáng giá nhất lò La Masia, đồng thời là niềm hy vọng lớn của bóng đá Tây Ban Nha. Những bản hợp đồng quảng cáo và mức lương hậu hĩnh giúp anh sớm có tiềm lực tài chính đáng kể, dù vẫn đang trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Nếu thương vụ hoàn tất, đây sẽ là bất động sản đầu tiên đứng tên Lamine Yamal, đánh dấu cột mốc trưởng thành cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Với vị trí chỉ cách sân tập của Barcelona chưa đến 10 phút di chuyển, căn biệt thự này được xem là địa điểm lý tưởng để Yamal ổn định cuộc sống lâu dài và tập trung toàn lực cho sự nghiệp.