VFF ghi nhận lời xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan vụ nhầm quốc kỳ

Chiều ngày 29/10/2025, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thay mặt Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (bà Nualphan Lamsam) đoàn công tác của LĐBĐ Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã có buổi làm việc và giải trình với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải Futsal U16 và U19 Đông Nam Á 2025, do LĐBĐ Thái Lan tổ chức chiều 28/10 tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc gặp có sự chứng kiến của Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) – ông Winston Lee.

Lãnh đạo FAT (trái) và lãnh đạo VFF

Đại diện AFF và LĐBĐ Thái Lan sau buổi làm việc tại VFF

Sự cố xảy ra vào ngày 28/10 tại Thái Lan, khi mảnh giấy ghi tên "Vietnam" lại được trình chiếu kèm hai lá quốc kỳ Trung Quốc. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận Việt Nam. Ngay sau đó, VFF đã gửi văn bản chính thức tới AFF và FAT, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và nhấn mạnh rằng đây là sai sót nghiêm trọng.

Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan đã đọc thư xin lỗi chính thức của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan gửi tới LĐBĐ Việt Nam. Trong thư, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal nam U19 Đông Nam Á 2025.

"LĐBĐ Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này. Chúng tôi trân trọng sự cảm thông và ủng hộ liên tục của quý vị, đồng thời khẳng định cam kết duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện AFF do Thái Lan đăng cai", chủ tịch FAT viết trong thư.

Đại diện LĐBĐ Thái Lan cam kết sẽ không để xảy ra các sai sót tương tự trong tương lai, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp chặt chẽ với LĐBĐ Việt Nam trong các hoạt động nhằm phát triển bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng chuyên nghiệp và bền vững.

Về phía LĐBĐ Việt Nam ghi nhận lời xin lỗi chân thành của LĐBĐ Thái Lan và đánh giá cao tinh thần chủ động, cầu thị, tôn trọng đối tác mà LĐBĐ Thái Lan thể hiện. LĐBĐ Việt Nam xem đây là một sai lầm nghiêm trọng, đồng thời khẳng định đây là bài học sâu sắc trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện quốc tế, nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á.