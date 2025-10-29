LĐBĐ Thái Lan cử lãnh đạo sang Việt Nam xin lỗi vì hiển thị sai quốc kỳ, mong được tha thứ

Sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ tổ chức ở Nonthaburi (Thái Lan), ban tổ chức đã mắc lỗi nghiêm trọng khi để quốc kỳ Trung Quốc xuất hiện bên cạnh tên đội tuyển Việt Nam. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ và nhận về nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Việt Nam.

Ngay sau đó, FAT đã ra thông cáo chính thức thừa nhận sai sót, đồng thời bày tỏ vô cùng tiếc nuối về sự cố đáng tiếc này. Phía Thái Lan nhấn mạnh họ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quốc kỳ, biểu tượng thiêng liêng đại diện cho mỗi quốc gia và khẳng định đây là bài học lớn để nâng cao tính cẩn trọng trong các sự kiện quốc tế.

Đáng chú ý, FAT cho biết sẽ cử đoàn công tác cấp cao do Phó Chủ tịch phụ trách futsal và bóng đá bãi biển dẫn đầu sang Việt Nam vào ngày 29/10 để trực tiếp gửi lời xin lỗi đến VFF và nhân dân Việt Nam.

Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách Futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

Trong thư xin lỗi, FAT khẳng định sai sót nghiêm trọng, đồng thời, FAT bày tỏ hy vọng nhận được sự cảm thông và tha thứ từ phía Việt Nam, để mối quan hệ hữu nghị và tinh thần thể thao giữa hai liên đoàn tiếp tục được duy trì tốt đẹp.

Về phía Việt Nam, VFF đã gửi văn bản yêu cầu AFF và FAT làm rõ nguyên nhân vụ việc, đề nghị có biện pháp khắc phục cụ thể nhằm đảm bảo tôn trọng tuyệt đối các biểu tượng quốc gia trong mọi hoạt động thể thao khu vực.