Chủ tịch Madam Pang xin lỗi VFF sau sự cố nhầm Quốc kỳ Việt Nam

Sau sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm Giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức gửi thư xin lỗi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Chủ tịch FAT – bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đứng ra nhận trách nhiệm và bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về sự cố đáng tiếc này.

“Thay mặt FAT, tôi xin bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc và lời xin lỗi chân thành nhất, vì sự cố đáng tiếc liên quan đến việc đặt nhầm Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ bốc thăm Giải vô địch futsal U19 Đông Nam Á 2025, được tổ chức tại Thái Lan vào ngày 28/10”, Madam Pang viết.

Madam Pang chia sẻ thêm trong thư xin lỗi được gửi đến VFF:

“Điều này hoàn toàn không phản ánh đúng sự tôn trọng và trân quý mà FAT dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên, cũng như các biểu tượng quốc gia của họ. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sai sót này và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sơ suất đã xảy ra. FAT xin chân thành gửi lời xin lỗi đến VFF, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”.

Madam Pang gửi thư xin lỗi VFF

Người phụ nữ quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan hy vọng sớm có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong thời gian sớm nhất, đồng thời nhấn mạnh tình cảm và sự tôn trọng mà FAT luôn dành cho bóng đá Việt Nam.

Trước đó, lễ bốc thăm được tổ chức tại Thái Lan ngày 28/10, trong đó bảng tên Việt Nam bị gắn nhầm với quốc kỳ Trung Quốc. Hình ảnh này lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin, VFF đã gửi văn bản chính thức đến FAT và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để yêu cầu làm rõ và khắc phục.