VFF yêu cầu AFF làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại giải futsal U19

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) để yêu cầu làm rõ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra ngày 28/10.

Cụ thể, trong phần trình chiếu hình ảnh quốc kỳ các đội tuyển tham dự, quốc kỳ Việt Nam đã bị hiển thị không đúng chuẩn, gây bức xúc trong dư luận và cộng đồng người hâm mộ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, VFF đã lập tức liên hệ với AFF, đồng thời yêu cầu ban tổ chức rà soát, xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục cũng như thông tin chính thức gửi tới các bên liên quan.

Sự cố sai quốc kỳ Việt Nam

Trong văn bản gửi AFF, LĐBĐVN nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

LĐBĐVN tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.

Được biết, Chủ tịch FAT Madam Pang đã gọi điện tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi. Tổng thư ký FAT cũng đã liên lạc với Tổng thư ký VFF nói lời xin lỗi về sự cố nghiêm trọng này.

Giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025 dự kiến sẽ quy tụ nhiều đội bóng trẻ trong khu vực, là sân chơi quan trọng giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho những mục tiêu cao hơn ở cấp châu lục.