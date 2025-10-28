152 trọng tài bị điều tra vì nghi án cá độ

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ đang chấn động khi Liên đoàn Bóng đá nước này (TFF) mở cuộc điều tra quy mô lớn, nhắm vào 152 trọng tài bị nghi đặt cược vào các trận đấu bóng đá trong vòng 5 năm qua. Đây được xem là bê bối lớn nhất trong lịch sử công tác trọng tài của quốc gia này.

TFF đã tiến hành rà soát toàn bộ 571 trọng tài đang đương nhiệm, kết quả cho thấy có tới 371 người sở hữu ít nhất một tài khoản cá cược bóng đá. Trong đó, 152 trọng tài bị liệt vào diện nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng, bao gồm 7 trọng tài chính và 15 trợ lý trọng tài.

Jose Mourinho từng phê phán bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ

Điều khiến dư luận choáng váng là mức độ tham gia cá độ của một số trọng tài. Theo dữ liệu ban đầu, có 10 trọng tài được cho là đã đặt cược vào hơn 10.000 trận đấu mỗi người trong 5 năm, thậm chí có trường hợp lên tới 18.000 trận. Con số này đặt ra nghi vấn về tính liêm chính và sự minh bạch trong hoạt động điều hành các trận đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Điều 57 trong bộ quy tắc kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, bất kỳ trọng tài nào bị phát hiện tham gia cá cược bóng đá đều có thể bị cấm tham gia công tác điều hành hoặc các hoạt động liên quan tới bóng đá trong thời gian từ 3 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, trong những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, án phạt có thể nặng hơn, thậm chí bị loại vĩnh viễn khỏi hệ thống trọng tài quốc gia.

Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, Chủ tịch TFF – ông İbrahim Hacıosmanoğlu khẳng định, cuộc điều tra lần này là một phần trong chiến dịch “làm sạch” bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, với mục tiêu khôi phục niềm tin của người hâm mộ và đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể để những người đứng trên sân, cầm còi quyết định số phận trận đấu lại dính dáng đến hành vi cá cược. Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ phải trong sạch".