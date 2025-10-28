1,3 triệu người xem Phó tổng nhà bầu Hiển ăn chung gói xôi ruốc cùng các con: Người giàu cũng giống chúng ta thôi!

Mới đây, một đoạn video ngắn chỉ vài chục giây ghi lại khoảnh khắc doanh nhân Đỗ Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc SHB, con trai cả của bầu Hiển - ngồi trên xế hộp ăn sáng cùng hai con nhỏ là bé Gấu và bé Thỏ - đang viral trên MXH và hút cả triệu lượt xem. Không phải cảnh xa hoa hay hào nhoáng, mà chỉ là ba bố con chia nhau một gói xôi ruốc vừng giản dị, nhưng lại khiến cộng đồng mạng phải thốt lên: "Hoá ra người giàu cũng như chúng ta thôi!".

Trong clip, Đỗ Quang Vinh diện bộ vest tối màu lịch lãm, bên trong là áo sơ mi xanh nhạt được cài khuy gọn gàng - phong thái chuẩn doanh nhân bận rộn buổi sáng. Bên cạnh, hai con của anh - bé Gấu mặc áo trắng viền xanh và bé Thỏ trong chiếc áo đồng phục xanh nước biển - trông vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn. Cả ba ngồi trên xế hộp, ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ qua cửa kính, tạo nên khung cảnh ấm áp, bình yên đến lạ.

Thiếu gia nhà bầu Hiển ăn chung gói xôi cùng 2 con gây sốt cõi mạng

Khi thiếu gia Đỗ Quang Vinh mở gói xôi, hai bé háo hức quan sát, vừa tò mò vừa lễ phép. Ông bố trẻ đặt câu hỏi về những hoạt động ở trường, hai bé con trả lời ngoan ngoãn khiến anh mỉm cười. Cậu cả nhà bầu Hiển nhẹ nhàng gật đầu rồi bón cho con từng miếng xôi nhỏ. Bé Gấu cũng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, vừa ăn vừa trò chuyện cùng bố. Cả khung hình toát lên sự thân mật, gần gũi.

Điều khiến dân mạng thích thú là dù xuất thân trong gia đình doanh nhân nổi tiếng, Phó tổng nhà bầu Hiển vẫn giữ phong cách sống cực kỳ giản dị. Không phải cà phê sang chảnh hay bữa sáng cầu kỳ, anh chọn ăn xôi ruốc vừng gói lá chuối, món ăn thân thuộc với bao người Việt để chia sẻ cùng các con. Nhiều người bình luận vui: "Hai bé yêu thế, cứ nhìn chằm vào nắm xôi", "Người đẳng cấp ăn xôi cũng chill. Như mình nhá, nhanh còn lấy sức đi làm", "Thật ra anh em nhiều tiền bữa sáng không khác tôi mấy đâu nhỉ", "Sáng mai ăn xôi cho giống người giàu thôi chứ không ăn phở nữa", "Như vậy mình nghèo đi làm sáng ngày ra ăn xôi, không phải e ngại nữa rồi. Họ giàu cũng ăn xôi giống mình", "Thì ra người giàu họ cũng ăn xôi bốc như tôi, mà nhà tôi còn mỗi người 1 gói cơ", "Người giàu cũng ăn xôi buổi sáng như tôi, mà khác cho chút là tôi lại ngồi lề đường ăn chứ không có ô tô mà ngồi ăn. Thế tôi vẫn nghèo", "Giàu mà dạy con giản dị thật, ưng quá",...

Trên trang cá nhân, Đỗ Quang Vinh từng nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc bình dị bên hai con: từ cảnh đưa con đi học, dạy con chào hỏi, đến những cuộc trò chuyện nhỏ trên xe. Mỗi video đều lan tỏa năng lượng tích cực, ấm áp và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Không cần siêu xe tiền tỷ hay những buổi tiệc sang trọng, chỉ với một gói xôi ruốc vừng buổi sáng, ba bố con Đỗ Quang Vinh đã khiến dân mạng phải mỉm cười. Bởi hóa ra, đằng sau danh xưng "thiếu gia nhà bầu Hiển" là một người cha điềm đạm, tình cảm - và một gia đình nhỏ giản dị mà hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ.