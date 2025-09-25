Thiếu gia nhà bầu Hiển độ body: 36 tuổi cực phong độ, cơ bụng 6 múi chuẩn không cần chỉnh

Ở tuổi 36, Đỗ Quang Vinh – con trai cả của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) không chỉ ghi dấu ấn với vai trò lãnh đạo tại ngân hàng SHB mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc, phong độ.

Trên mạng xã hội, Đỗ Quang Vinh thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong phòng tập gym hoặc khi bơi lội, chạy bộ. Không chỉ dừng lại ở thú vui rèn luyện sức khỏe, thiếu gia nhà bầu Hiển còn cho thấy sự kiên trì và kỷ luật trong việc giữ vóc dáng. Cơ bụng 6 múi, lưng và bắp tay săn chắc của anh là minh chứng rõ ràng cho quá trình tập luyện nghiêm túc.

Đỗ Quang Vinh thường xuyên tập gym để giữ thể hình

Đỗ Quang Vinh từng chia sẻ trước đây chỉ sau khoảng 12 buổi tập với huấn luyện viên, bản thân đã cảm nhận sự thay đổi tích cực từ sức khỏe cho đến ngoại hình, từ đó càng có thêm động lực để duy trì đều đặn.

Không chỉ gắn bó với gym, Đỗ Quang Vinh còn kết hợp nhiều bộ môn khác như bơi lội và chạy bộ, giúp cơ thể dẻo dai và tăng sức bền. Có thời điểm, anh còn chia sẻ mục tiêu "siết cơ" để đường nét cơ thể rõ ràng, săn chắc hơn.

Body căng đét của thiếu gia nhà bầu Hiển

Điều đáng chú ý là giữa lịch làm việc dày đặc trong vai trò doanh nhân trẻ, Đỗ Quang Vinh vẫn dành thời gian tập luyện. Điều này cho thấy sự ưu tiên của anh dành cho sức khỏe và phong cách sống lành mạnh.

Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Đỗ Quang Vinh còn được nhiều người quan tâm bởi hình ảnh một ông bố hai con hiện đại, chăm chỉ tập luyện, giữ phong độ chuẩn "nam thần doanh nhân".