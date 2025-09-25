Không còn vibe thiếu niên thư sinh, Hứa Quang Hán U40 là nam thần phòng gym, body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn

Nếu vài năm trước, nhắc đến Hứa Quang Hán, khán giả sẽ nhớ ngay đến chàng nam thần dịu dàng trong bộ phim đình đám "Muốn Gặp Anh". Hình tượng thư sinh, gương mặt hiền lành và nụ cười ấm áp đã biến anh thành "crush quốc dân", làm rung động biết bao trái tim thiếu nữ. Ấy thế nhưng, những hình ảnh gần đây lại khiến netizen đồng loạt "sốc visual": Hứa Quang Hán đã không còn là soái ca thanh xuân ngọt ngào nữa, mà trở thành một quý ông cơ bắp, mạnh mẽ và nam tính đến khó tin.

Sự thay đổi này không phải đến từ ngẫu nhiên. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hứa Quang Hán bắt đầu bước vào giai đoạn rèn luyện thể chất nghiêm ngặt. Anh dành nhiều thời gian trong phòng tập gym, tập trung vào những bài tập tăng cơ, phát triển sức mạnh và độ bền. Thêm vào đó, để chuẩn bị cho các vai diễn hành động gai góc, nam diễn viên còn áp dụng chế độ luyện tập khắt khe nhằm nâng cao thể lực. Thành quả là body săn chắc, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn khiến nhiều người không tin vào mắt mình khi đặt cạnh hình ảnh quá khứ của anh.

Nhìn vào vóc dáng hiện tại, khán giả dễ dàng nhận ra Hứa Quang Hán đã thoát khỏi khung hình quen thuộc của dòng phim thanh xuân, lãng mạn. Ngoại hình vạm vỡ và khí chất trưởng thành giúp anh có thêm cơ hội thử sức ở những dạng vai gai góc, hành động hay thậm chí là phản diện, thay vì chỉ bó hẹp trong các nhân vật hiền lành, dịu dàng. Chính sự "lột xác" này đã tạo ra một làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ lại có phần đối lập. Không ít fan Trung Quốc - vốn đã quá quen với vẻ ngoài thư sinh, dịu dàng - tỏ ra bất ngờ, thậm chí có phần hụt hẫng khi thấy thần tượng ngày nào nay trở nên "đô con", khác biệt hoàn toàn. Họ cho rằng hình tượng "nam thần học đường" chính là "đặc sản" từng làm nên thương hiệu của Hứa Quang Hán, và việc thay đổi quá nhanh khiến họ chưa kịp thích nghi.

Ở chiều ngược lại, đông đảo fan châu Á, từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam, lại cực kỳ mê mẩn diện mạo mới này. Với họ, hình tượng đàn ông trưởng thành, rắn rỏi không chỉ tăng sức hút cá nhân mà còn mở ra cơ hội để Hứa Quang Hán tiến xa hơn trong sự nghiệp điện ảnh. Nhất là khi anh đã bước sang tuổi 35, không thể mãi là thiếu niên thanh xuân của fan. Nhiều bình luận khen ngợi: "Body thế này mà đóng phim hành động thì chuẩn không cần chỉnh", hay "Thanh xuân nhẹ nhàng giờ hóa thành trai đẹp cơ bắp, đúng gu của tôi". Rõ ràng, sự trưởng thành trong cả phong cách lẫn ngoại hình đã giúp anh chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả quốc tế.

Dù gây ra những ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận nỗ lực tập luyện đã mang đến cho Hứa Quang Hán một bước ngoặt quan trọng. Từ hình tượng nam thần thanh xuân, anh đã thành công "tiến hóa" thành một quý ông trưởng thành, quyến rũ và đa năng hơn. Và với visual ngày càng cuốn hút cùng tinh thần cầu tiến, công chúng hoàn toàn có thể chờ đợi vào những vai diễn bùng nổ của Hứa Quang Hán trong tương lai.