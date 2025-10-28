Lamine Yamal làm trò trẻ con

Sau trận Siêu kinh điển đầy tranh cãi cuối tuần qua, mối quan hệ giữa các cầu thủ Barcelona và Real Madrid dường như tiếp tục “nóng” trên mạng xã hội. Theo đó, Lamine Yamal được cho là người dẫn đầu nhóm sao Barca hủy theo dõi hậu vệ Dani Carvajal của Real trên Instagram động thái khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Lamine Yamal hủy theo dõi cầu thủ Real

Cụ thể, hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy Yamal, cùng với Pedri và tài năng trẻ Gerard Martín, đã bỏ tên Carvajal khỏi danh sách theo dõi. Sự việc được cho là xuất phát từ những va chạm căng thẳng giữa Yamal và Carvajal trong trận El Clasico vừa qua, khi cầu thủ trẻ của Barca nhiều lần bị đàn anh bên phía Real va chạm và lời qua tiếng lại.

Lamine được cho là người "cầm đầu" vụ hủy theo dõi này

Trong trận đấu ấy, Carvajal được cho là có những pha xử lý quyết liệt và tranh cãi gay gắt với Yamal. Một đoạn video được lan truyền rộng rãi cho thấy hậu vệ người Tây Ban Nha tỏ ra bực tức khi Yamal phản ứng lại sau một pha phạm lỗi. Chính sự đối đầu này đã khiến bầu không khí giữa hai bên thêm phần căng thẳng, kéo dài cả sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ lập tức phát hiện ra việc Lamine Yamal đã ngừng theo dõi Carvajal. Một số người cho rằng đây là hành động thể hiện sự bức xúc cá nhân sau những gì xảy ra trên sân. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác lại xem đây là phản ứng của tuổi teen khá trẻ con sau một trận đấu căng thẳng.