Lãnh đạo AFF và Thái Lan đến VFF xin lỗi sau sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam

Chiều 29/10, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Winston Lee cùng phái đoàn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) do Phó Chủ tịch Adisak Benjasiriwan dẫn đầu đã đến trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ở Hà Nội để trực tiếp xin lỗi và làm việc về sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải Futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan chuyển thư xin lỗi của LĐBĐ Thái Lan tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn

Lãnh đạo AFF và FAT ra về sau buổi làm việc

Sự cố xảy ra vào ngày 28/10 tại Thái Lan, khi mảnh giấy ghi tên "Vietnam" lại được trình chiếu kèm hai lá quốc kỳ Trung Quốc. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận Việt Nam. Ngay sau đó, VFF đã gửi văn bản chính thức tới AFF và FAT, yêu cầu làm rõ nguyên nhân và nhấn mạnh rằng đây là sai sót nghiêm trọng.

Trước phản ứng từ phía Việt Nam, FAT đã nhanh chóng phát đi thông cáo xin lỗi. Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch FAT phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, thay mặt liên đoàn gửi lời xin lỗi tới VFF và người dân Việt Nam. FAT khẳng định luôn coi trọng quốc kỳ của các quốc gia thành viên, xem đây là biểu tượng thiêng liêng thể hiện bản sắc dân tộc, đồng thời cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cố này.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) cũng gửi thư chính thức đến Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, bày tỏ sự hối lỗi và cho biết FAT đã thành lập ủy ban điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, lỗi xuất phát từ đơn vị tổ chức sự kiện, và FAT cam kết sẽ rà soát toàn bộ quy trình, tăng cường giám sát để tránh tái diễn.

Tại buổi làm việc ở Hà Nội, đại diện AFF và FAT đã trực tiếp xin lỗi và báo cáo chi tiết quá trình xử lý sự việc. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú đã tiếp đón đoàn công tác, đồng thời ghi nhận thiện chí và tinh thần cầu thị từ phía Thái Lan và AFF.