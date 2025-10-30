Quang Dương mang huy chương vàng lịch sử ra đấu giá cứu trợ miền Trung: “Miếng khi đói, gói khi no...”

Không chỉ nổi tiếng vì những cú đánh đẳng cấp trên sân pickleball, Quang Dương - ngôi sao pickleball gốc Việt đang thi đấu tại Mỹ - còn khiến nhiều người xúc động bởi tấm lòng hướng về quê hương.

Mới đây, anh đăng tải trên trang cá nhân một bài viết giản dị nhưng chan chứa tình cảm. Mở đầu bằng bốn câu thơ quen thuộc: "Miếng khi đói, gói khi no. Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng. Của là muôn sự của chung, Sống không, thác lại tay không có gì". Rồi Quang Dương nhẹ nhàng thông báo: anh sẽ đấu giá tấm Huy chương Vàng PPA đầu tiên trong sự nghiệp - một trong những kỷ vật quý giá nhất của mình - để toàn bộ số tiền thu được gửi về Ủy ban MTTQ cứu trợ đồng bào miền Trung.

"Các bác lúc trước hỏi thì đây. Con xin đấu giá Gold Medal PPA đầu tiên của con. 11h sáng Chủ Nhật ngày 2/11 giờ Việt Nam sẽ kết thúc. 100% tiền quyên góp sẻ gửi vào MTTQ cứu trợ đồng bào miền Trung. Con sẻ post (đăng tải - PV) thông tin chính xác. Đấu giá trên 100 triệu con xin ủng hộ thêm 100 triệu giúp đỡ đồng bào miền Trung. Trên 150 triệu con sẻ dạy 1 giờ. Trên 300 triệu con ssẽ đến CLB hay công ty làm sự kiện 2 giờ" - Quang Dương viết. Không PR, không lời hoa mỹ, bài đăng của anh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ nhờ chính sự chân thành, mộc mạc và đầy nhân văn.

Cuối bài đăng, anh chỉ viết ngắn gọn: "Mở rộng vòng tay giúp đồng bào miền Trung các bác ạ. Xin chia sẻ giùm con cho mọi người biết". Không cầu kỳ, không đao to búa lớn, chỉ bằng những dòng chữ thật lòng, Quang Dương khiến hàng nghìn người rưng rưng. Dưới phần bình luận, ai cũng dành lời cảm ơn và ngưỡng mộ dành cho anh - một vận động viên vừa tài năng, vừa có trái tim ấm áp.

Huy chương "vô giá" - Chiến tích hạ gục huyền thoại Ben John

Điều khiến cộng đồng thể thao càng thêm khâm phục là tấm HCV ấy không phải phần thưởng bình thường. Đó chính là chiến tích mà Quang Dương giành được khi hạ gục anh em nhà Ben John - bộ đôi giữ chuỗi thắng bất bại 17 trận chung kết.

Đối với giới pickleball, đó là cột mốc không thể nào quên. Và chính vì thế, việc Quang Dương sẵn sàng mang "báu vật" này ra đấu giá từ thiện khiến người hâm mộ càng thêm nể phục: "Tấm huy chương đáng giá bao nhiêu không quan trọng, điều quý giá nhất là tấm lòng".

Từ sân đấu đến hành trình sẻ chia

Từng được biết đến là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng pickleball Việt, Quang Dương không chỉ đại diện cho tinh thần thể thao đỉnh cao, mà còn là biểu tượng của tình yêu quê hương và trách nhiệm cộng đồng. Ở nơi xa, anh vẫn đau đáu hướng về mảnh đất miền Trung đang oằn mình trong mưa lũ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quang Dương đấu giá kỷ vật thể thao để làm từ thiện. Trong những đợt mưa lũ trước, anh từng nhiều lần mang vợt thi đấu - vật gắn bó suốt chặng đường tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp - ra đấu giá quyên góp cho các quỹ cứu trợ miền Trung.

Cứ mỗi khi nghe tin quê hương gặp khó khăn, anh lại lên bài, kêu gọi bạn bè, người hâm mộ cùng chung tay. Chính sự bền bỉ trong những hành động nhỏ đó khiến hình ảnh Quang Dương - "tay vợt có trái tim vàng" ngày càng được yêu mến. Với anh, thể thao không chỉ là vinh quang trên sân, mà còn là cách lan tỏa tinh thần nhân ái, gắn kết con người và quê hương.



