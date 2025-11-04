Không thể rời mắt khi xem vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng "tái xuất" sàn catwalk: Tuyệt đối slay!

Xuất hiện trở lại trên sàn diễn thời trang sau một thời gian dài vắng bóng, Dianka Zakhidova - bà xã người mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng - khiến mạng xã hội xôn xao với nhan sắc và thần thái "nữ thần".

Trong thiết kế áo yếm cách tân kết hợp áo choàng lụa bay bổng, Dianka sải bước tự tin giữa khung cảnh lãng mạn của đêm diễn ngoài trời. Dù trời đổ mưa nhẹ, khoảnh khắc người đẹp catwalk với ánh đèn phản chiếu càng khiến không khí trở nên "ma mị" và cuốn hút hơn. Nhiều người xem không ngần ngại dành lời khen ngợi cho màn tái xuất "đỉnh của chóp" này: "Visual đỉnh quá", "Đúng là model chuyên nghiệp, khí chất ngút ngàn"...

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng gây sốt với visual nữ thần trên sàn catwalk

Đặc biệt, khoảnh khắc Dianka nhẹ nhàng trút bỏ chiếc áo choàng họa tiết lam để lộ bờ vai trần gợi cảm và tấm lưng nuột nà, khiến cả sàn runway như nín thở. Dưới ánh đèn vàng rực, từng đường cong mảnh mai, khỏe khoắn của cô được tôn lên đầy tinh tế - vừa gợi cảm, vừa sang trọng. Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi tóc ướt nhẹ vương trên má càng khiến nhan sắc của mẹ một con thêm phần cuốn hút.

Dù sân khấu trơn trượt vì mưa, Dianka vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp, sải bước dứt khoát, ánh mắt kiêu kỳ và tự tin. Nhiều khán giả có mặt trực tiếp ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ rầm rộ với lời bình: "Cơn mưa khiến màn catwalk trở nên kỳ ảo hơn, như một cảnh phim điện ảnh".

Lâu ngày mới tái xuất, Dianka vẫn cực slay và thần thái trên sàn diễn thời trang

Dianka từng là người mẫu quốc tế hoạt động tại Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore trước khi sang Việt Nam làm việc. Sau khi kết hôn với Bùi Tiến Dũng và sinh con đầu lòng, cô tạm rút lui khỏi sàn diễn để tập trung cho gia đình, theo chồng rời TP.HCM đến Đà Nẵng sinh sống. Chính vì vậy, lần trở lại này càng trở nên đặc biệt - không chỉ là cú "comeback" ngoạn mục, mà còn là lời khẳng định phong độ và đam mê vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.

Hình ảnh Dianka sải bước giữa mưa, áo bay theo gió, ánh đèn hắt lên làn da sáng mịn như sương, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Ai nấy đều đồng loạt thả tim, gọi cô là "nữ thần của cơn mưa" - vừa dịu dàng, vừa bùng nổ năng lượng.

Màn tái xuất của Dianka một lần nữa chứng minh sức hút bền bỉ của cô nàng - vừa là mẹ bỉm, vừa là người mẫu chuyên nghiệp, "slay" đúng nghĩa dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Nhan sắc xinh đẹp của bà xã Bùi Tiến Dũng