Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây chơi Halloween chất thế này!

Mùa Halloween năm nay, gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi tung bộ ảnh hóa trang đầy ấn tượng. Thay vì chọn phong cách dễ thương hay kinh dị, vợ chồng nam thủ môn cùng con trai chọn chủ đề "Batman Family" , mang đậm chất điện ảnh và cực kỳ cá tính.

Trong loạt ảnh, Bùi Tiến Dũng xuất hiện trong bộ đồ đen toàn tập cùng mặt nạ Batman, thể hiện phong thái mạnh mẽ và lạnh lùng đúng chất "hiệp sĩ bóng đêm". Bên cạnh anh, vợ là Dianka Zakhidova diện trang phục bó sát quyến rũ, hóa thân thành Catwoman đầy mê hoặc. "Nhân vật chính nhỏ tuổi" – bé Danil cũng không kém phần nổi bật khi diện áo có logo Batman, đeo mặt nạ nhỏ, tạo nên hình ảnh "tiểu anh hùng" vô cùng đáng yêu.

Bộ ảnh được thực hiện với tông màu tối, ánh sáng xanh đặc trưng của phim hành động, giúp cả gia đình toát lên khí chất vừa ngầu vừa sang. Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho sự đầu tư chỉn chu, gu thẩm mỹ và tinh thần sáng tạo của vợ chồng thủ môn.

Đây không phải lần đầu tiên Bùi Tiến Dũng và Dianka gây chú ý với concept ảnh gia đình. Trước đó, cặp đôi từng thực hiện nhiều bộ ảnh theo phong cách thời trang, du lịch và đời thường, luôn nhận được sự yêu thích nhờ hình ảnh hạnh phúc, hiện đại và tràn đầy năng lượng tích cực.