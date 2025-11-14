Đây mới là "quái vật thể hình", 2 tuổi tập gym, 5 tuổi lập luôn kỷ lục Guinness

Giuliano Stroe, sinh ngày 18 tháng 6 năm 2004, là một trong những cái tên nổi bật nhất trong giới vận động viên thể hình nhí thế giới. Từ khi mới 2 tuổi, Giuliano đã bắt đầu luyện tập với sự dẫn dắt của cha mình, Lulian Stroe, một cựu võ sĩ quyền Anh. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cha, Giuliano sớm thể hiện khả năng thể lực vượt trội, trở thành “cậu bé khỏe nhất thế giới” mà truyền thông quốc tế nhắc đến.

Giuliano Stroe 2 tuổi đã tập gym và TDDC

Ngay từ khi 5 tuổi, Giuliano đã thiết lập kỷ lục Guinness World Records với chặng di chuyển bằng tay dài 10 mét trong tư thế kẹp quả bóng nặng giữa hai chân. Không dừng lại ở đó, cậu bé tiếp tục ghi dấu ấn với bài chống đẩy 90 độ, một hình thức chống đẩy mà toàn bộ cơ thể chỉ dựa vào hai tay, đạt đến 20 lần liên tiếp. Sức mạnh và sự dẻo dai của Giuliano khiến nhiều người phải kinh ngạc, và cậu trở thành hiện tượng trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

Phong cách luyện tập của Giuliano kết hợp giữa thể dục dụng cụ và thể hình, nhằm phát triển toàn diện sức mạnh tay, thân trên và khả năng linh hoạt. Cha em chia sẻ rằng dù luyện tập thường xuyên, Giuliano vẫn được nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt hoặc chán, để đảm bảo sức khỏe và niềm vui trong quá trình tập luyện. Việc này giúp Giuliano vừa rèn luyện sức mạnh vừa giữ được sự cân bằng với các hoạt động tuổi thơ khác như vui chơi và học tập.

Hành trình tập luyện thể lực từ rất nhỏ của Giuliano cũng dẫn tới nhiều tranh luận. Nhiều chuyên gia lo ngại việc trẻ luyện tập cường độ cao từ sớm có thể ảnh hưởng tới xương, hormon và tâm lý. Tuy nhiên, cha em khẳng định rằng việc rèn luyện khoa học, giám sát nghiêm ngặt và phù hợp với lứa tuổi sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ.

Hiện tại, Giuliano đã trở thành một thanh niên và vẫn duy trì niềm đam mê thể hình. Dù không còn là “cậu bé lập kỷ lục” như trước, nhưng sức mạnh, tinh thần kỷ luật của lực sĩ nhí năm nào vẫn còn vẹn nguyên.