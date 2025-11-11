Cậu bé 8 tuổi đã là quái vật thể hình cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi sầu riêng, nhìn 20 năm sau mới choáng

Richard Sandrak, sinh năm 1992 tại Ukraine, từng là hiện tượng thể hình nhí với biệt danh “Little Hercules” . Ngay từ khi còn nhỏ, Richard đã tập luyện thể hình dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của cha mẹ. Đến năm 8 tuổi, cậu bé nhỏ nhắn đã sở hữu cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh vượt trội và vóc dáng khiến nhiều người kinh ngạc, xuất hiện trên các tạp chí thể hình và chương trình truyền hình khắp thế giới.

Richard Sandrak 8 tuổi đã có cơ bắp cuồn cuộn

Những bài tập nâng tạ, chống đẩy và squat trở thành thói quen hằng ngày, biến Richard trở thành biểu tượng của thể hình nhí. Tuy nhiên, hành trình nổi tiếng đi kèm không ít tranh cãi nhiều ý kiến cho rằng việc tập luyện quá khắc nghiệt từ khi còn nhỏ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thơ của cậu.

Thời gian trôi qua, Richard rời khỏi spotlight và bắt đầu cuộc sống bình dị hơn. Hiện tại, anh sống tại Los Angeles, Mỹ, cùng bạn gái. Anh không còn theo đuổi chế độ tập luyện nặng nề như trước, duy trì sức khỏe theo cách lành mạnh hơn. Trải qua những khó khăn cá nhân, bao gồm nghiện rượu, Richard hiện đã cai hơn một năm và tập trung vào tinh thần cũng như thể chất.

Richard chọn cuộc sống bình dị hiện tại

Richard cũng chia sẻ về những năm tháng tuổi thơ đầy áp lực khi bị cha bạo hành về thể chất và tinh thần, bị ép luyện tập cường độ cao. Những trải nghiệm này để lại dấu ấn sâu sắc, nhưng đồng thời cũng hình thành ý chí kiên cường và nghị lực vượt khó.