Quái vật thể hình nặng 155 kg, nhìn khối cơ bắp dày đặc, lưng dày như tường thành khiến tất cả sững sờ

Trong làng thể hình chuyên nghiệp, không ít vận động viên sở hữu cơ bắp đáng kinh ngạc, nhưng Mamdouh "Big Ramy" Elssbiay, người Ai Cập, vẫn nổi bật với ngoại hình khiến mọi ánh nhìn phải sững sờ. Anh không chỉ là nhà vô địch Mr. Olympia 2020 và 2021, mà còn là hình mẫu "quái vật thể hình" thực sự, khiến bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy đều phải thốt lên: "Đây là con người sao?.

Thể hình cực săn chắc của Mamdouh “Big Ramy” Elssbiay

Khối cơ đồ sộ, tỷ lệ cơ thể dị biệt

Big Ramy sở hữu chiều cao 1,78 m nhưng trọng lượng cơ thể ngoài mùa thi đấu lên tới 155 kg. Điều đáng kinh ngạc là khối cơ bắp của anh dày đặc, hùng vĩ, nhưng vẫn giữ được sự cân đối hiếm thấy với vai rộng, ngực nở, bắp tay khổng lồ, lưng dày như tường thành, kết hợp với eo nhỏ gọn. Hình thể này khiến anh trông như "một người ngoài hành tinh bước ra từ phòng tập", vượt xa những gì người ta thường hình dung về vận động viên thể hình.

"Quái vật" trên sân khấu Mr. Olympia

Trên sàn thi đấu Mr. Olympia, Big Ramy gây ấn tượng mạnh với sự "dị biệt" không chỉ bởi khối cơ đồ sộ mà còn ở tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, khiến các đối thủ và khán giả phải ngước nhìn.

Không chỉ là hình thể "gây sốc", Big Ramy còn là minh chứng sống cho ý chí phi thường. Sinh ra và lớn lên tại Ai Cập, anh vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi đam mê thể hình, tập luyện không ngừng nghỉ và đạt đỉnh cao tại đấu trường Mr. Olympia. Thành công này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn biến Big Ramy trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới.