Lamine Yamal tăng giá 10 nghìn tỷ

Theo thống kê mới nhất từ CIES, Lamine Yamal – "thần đồng" 17 tuổi của Barcelona đang là cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất thế giới với mức định giá lên tới 350 triệu euro (khoảng 10 nghìn tỷ). Con số này khiến cả làng túc cầu choáng váng, đặc biệt khi Yamal mới chỉ bước sang tuổi 17 chưa lâu.

Lamine Yamal có mức định giá cao nhất thế giới trong nhóm cầu thủ dưới 20 tuổi

Điều đáng nói, giá trị của Yamal hiện cao gấp gần 3 lần cầu thủ trẻ đứng ngay sau anh trong bảng xếp hạng như Estevão Willian của Chelsea, được định giá khoảng 118 triệu euro (hơn 3.100 tỷ đồng). Cùng trong top 3 là Pau Cubarsí đồng đội của Yamal tại Barcelona với 113 triệu euro (gần 3.000 tỷ đồng). Những cái tên còn lại như Franco Mastantuono, Warren Zaire-Emery hay Arda Güler đều bị bỏ xa với khoảng cách hàng nghìn tỷ đồng.

Chỉ mới hơn một năm trước, Yamal còn khiến cả châu Âu thích thú khi mang vở học bài đến trại huấn luyện của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024. Ở tuổi 16, cậu vừa hoàn thành chương trình phổ thông, vừa lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Giờ đây, ở mùa 2024/25, Yamal đã là trụ cột không thể thay thế trong đội hình Barcelona và đội tuyển quốc gia. Mức định giá "khủng" không chỉ phản ánh tài năng sân cỏ, mà còn bao gồm cả tiềm năng phát triển, sức hút thương hiệu và ảnh hưởng truyền thông. Anh được xem là biểu tượng mới của La Masia – lò đào tạo trứ danh từng sản sinh ra Messi, Iniesta, Xavi.

Ở tuổi 17, Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng của Barcelona hay Tây Ban Nha, mà còn là biểu tượng cho thế hệ cầu thủ trẻ đang làm thay đổi diện mạo bóng đá châu Âu. Nếu tiếp tục giữ được cái đầu lạnh cùng đôi chân "nóng", tương lai của cậu bé từng mang vở học bài đi đá Euro chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn rất nhiều.