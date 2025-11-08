Xem xạ thủ Trịnh Thu Vinh bắn súng chuẩn bị cho SEA Games 33

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đang tích cực luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 33. Trong đó có xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt trọng điểm của tổ nội dung súng ngắn.



Trịnh Thu Vinh cùng các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho SEA Games

Xem Trịnh Thu Vinh bắn súng

SEA Games 33 đánh dấu sự trở lại của bắn súng sau khi môn này bị loại khỏi chương trình thi đấu tại SEA Games 32. Chính vì vậy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng càng được chú trọng, nhằm hướng tới những thành tích cao nhất.

Theo kế hoạch, Trịnh Thu Vinh sẽ lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 21/11 tới, bắt đầu đợt tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Trong thời gian này, các vận động viên sẽ được huấn luyện tại một trung tâm chuyên môn cao, tập trung vào cải thiện kỹ thuật, phản xạ, cũng như làm quen với áp lực thi đấu quốc tế.

Trịnh Thu Vinh là một trong những nữ xạ thủ nổi bật của Việt Nam, từng giành 1 HCB đồng đội và 1 HCĐ cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại SEA Games 31. Cô sẽ cùng các đồng đội như Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung… tham gia đợt tập huấn, nhằm hướng tới thành tích cao tại SEA Games sắp tới.

Đáng chú ý, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã khẳng định vị thế tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 ở Thái Lan khi đứng số 1 về thành tích huy chương. SEA Games 33 sẽ tổ chức nội dung bắn súng tại địa điểm tương tự, vì vậy việc tập huấn tại Hàn Quốc sẽ giúp các xạ thủ làm quen với môi trường thi đấu và tăng cường bản lĩnh thi đấu quốc tế.