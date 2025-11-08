Hồng Sơn xuất sắc giành 2 HCV thế giới

Giải vô địch thế giới Jiujitsu 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 1 đến 15/11, quy tụ hàng trăm võ sĩ mạnh đến từ nhiều quốc gia. Đội tuyển Việt Nam góp mặt với 24 võ sĩ, do HLV Bùi Đình Tiến dẫn dắt. Sau nhiều ngày tranh tài, các võ sĩ nước ta đã mang về tổng cộng 7 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ, một thành tích ấn tượng giúp đội tuyển lọt vào nhóm 3 đội mạnh nhất thế giới.

Trong đó, tâm điểm chú ý thuộc về Đào Hồng Sơn – võ sĩ sinh năm 1997, quê Hà Nội. Anh đã xuất sắc giành 2 HCV cá nhân, trong đó có nội dung đối kháng HIF Ju-Jitsu hạng cân 56 kg nam. Với thể hình nhỏ bé, chỉ cao 1m52, Hồng Sơn được người hâm mộ gọi bằng biệt danh "Quỷ lùn", hình ảnh tượng trưng cho tinh thần quật cường, bền bỉ và kỹ thuật điêu luyện.

Võ sĩ Hồng Sơn giành 2 HCV thế giới

Trước khi đến với Jiujitsu, Hồng Sơn từng là vận động viên Judo. Việc chuyển hướng sang môn võ mới không hề dễ dàng, song với ý chí và khát khao khẳng định bản thân, anh nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của đội tuyển quốc gia. Hai tấm HCV tại giải thế giới lần này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm tự hào của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Thành tích của Hồng Sơn cùng toàn đội được xem là bước đệm quan trọng hướng tới SEA Games 33.