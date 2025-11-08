Ronaldo tặng con trai 15 tuổi siêu xe Lamborghini hơn 7 tỷ

Ngôi sao của Al-Nassr - huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo - một lần nữa khiến công chúng chú ý, lần này không phải vì bàn thắng, mà bởi món quà đặc biệt dành cho con trai. Anh đã tặng cho cậu con cả Cristiano Ronaldo Jr. (15 tuổi) một chiếc Lamborghini Urus siêu sang.

Trên mạng xã hội, Ronaldo chia sẻ khoảnh khắc con trai đứng bên cạnh chiếc xe mới. Theo truyền thông quốc tế, chiếc Lamborghini Urus trị giá khoảng 300.000 USD (tương đương hơn 7,8 tỷ đồng) - được xem là một trong những dòng xe thể thao đa dụng nhanh và nổi tiếng nhất thế giới.

Món quà này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn mang tính biểu tượng - thể hiện sự ghi nhận của Ronaldo dành cho tài năng và nỗ lực của con trai trên con đường bóng đá.

Được biết, Ronaldo Jr. vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U16 Bồ Đào Nha trong trận gặp Wales, nhận về vô số lời khen từ HLV và người hâm mộ.

Hiện tại, cậu bé mang họ Ronaldo đang ấp ủ giấc mơ nối gót cha mình, viết tiếp câu chuyện huyền thoại bằng tên tuổi riêng. Và chiếc Lamborghini này - theo cách nói của fan - chính là "phần thưởng đầu tiên trong hành trình trở thành ngôi sao của cậu cả nhà CR7."

Trên mạng xã hội, phản ứng của người hâm mộ khá đa chiều: có người khen Ronaldo là người cha hào phóng, cũng có ý kiến cho rằng món quà đắt đỏ như vậy có thể hơi sớm với một cậu bé 15 tuổi.

Dù vậy, gia đình Ronaldo vẫn luôn là tâm điểm chú ý của thế giới, không chỉ bởi những chiến tích trên sân cỏ, mà còn bởi tình cảm ấm áp và mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong cuộc sống thường ngày.

Cậu cả đáng tự hào của Ronaldo: Cristiano Jr. giúp U16 Bồ Đào Nha vô địch, nối bước cha huyền thoại

Cristiano Ronaldo có lẽ đang sống trong những ngày tự hào nhất của đời làm cha, khi cậu con trai cả Cristiano Ronaldo Jr. chính thức ghi dấu ấn lớn đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá.

Mới đây, Ronaldo Jr. đã góp công giúp đội tuyển U16 Bồ Đào Nha vô địch giải đấu quốc tế Federations Cup, sau khi đánh bại đội U16 Anh với tỉ số 2-1. Trước đó, cậu còn gây chú ý khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Wales, mang về niềm vui lớn cho người hâm mộ xứ Bồ.

Hình ảnh cậu bé từng theo cha khắp sân bóng giờ đã trưởng thành, khoác lên mình màu áo tuyển quốc gia, khiến người hâm mộ xúc động. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi Ronaldo Jr. là "phiên bản hoàn hảo của CR7" - không chỉ bởi ngoại hình giống hệt mà còn vì ý chí và đam mê bóng đá không thua kém người cha huyền thoại.

Sau chiến thắng của U16 Bồ Đào Nha, Georgina Rodríguez, vợ sắp cưới của Ronaldo, cũng không giấu được xúc động, đăng tải hình ảnh con trai kèm lời nhắn: "Tôi yêu cảm giác được làm mẹ. Tự hào về con, Cristiano".

Trong khi đó, người hâm mộ tin rằng Ronaldo Jr. đang bước đi trên con đường huyền thoại mà cha mình đã mở ra - nhưng bằng chính phong cách và nỗ lực của riêng mình. Với phong độ hiện tại, không ít người kỳ vọng "cậu cả nhà CR7" sẽ sớm xuất hiện trong các giải trẻ lớn của châu Âu, và biết đâu trong tương lai, người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến một Ronaldo khác tỏa sáng trên sân cỏ, mang dòng máu và tinh thần chiến đấu của cha mình.