Kết quả Ngoại Hạng Anh: Ghi bàn phút cuối, Man Utd thoát thua Tottenham

Tottenham và Man Utd tạo ra diễn biến hấp dẫn trong những phút cuối của trận đấu sớm ở vòng 11 giải Ngoại Hạng Anh. Man Utd ghi bàn trước rồi để đối thủ dẫn ngược. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn giành lại một điểm nhờ pha lập công ở phút cuối.

Man Utd tiếp tục chơi thực dụng. Đoàn quân của huấn luyện viên Ruben Amorim phòng ngự chắc, tranh chấp hiệu quả và tấn công nhanh. Trong khi đó, Tottenham chơi bóng với chất lượng thấp cả cá nhân lẫn tập thể.

Mbeumo tiếp tục ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Sự yếu kém của hàng thủ Tottenham giúp Man Utd có bàn mở tỷ số trong tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất ở hiệp một. Các hậu vệ đội chủ nhà phá bóng không tốt, tranh chấp yếu và kèm người sơ hở để Bryan Mbeumo dễ dàng đánh đầu ghi bàn đưa Man Utd vượt lên.

Man Utd chuyển sang thế phòng ngự ngay sau khi ghi bàn. Đội khách không tấn công nhiều, chỉ có 5 cú sút trong cả trận. "Quỷ đỏ" phòng ngự chắc chắn, khiến đối thủ bế tắc. Tuy nhiên, họ không duy trì được sự hiệu quả này đến hết trận.

De Ligt ghi bàn gỡ hòa phút cuối. (Ảnh: Reuters)

Chỉ trong vòng 10 phút ở cuối trận đấu, Tottenham lật ngược tình thế. Lần lượt Mathys Tel và Richarlison ghi bàn giúp đội chủ nhà dẫn 2-1. Dù vậy, đây chưa phải tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Man Utd đẩy cao đội hình. Ngay cả thủ môn Senne Lammens cũng tham gia tấn công trong quả phạt góc cuối cùng. Nỗ lực của Man Utd mang đến cho họ bàn gỡ hòa. Matthijs de Ligt đánh đầu dũng mãnh giúp Man Utd giành lại 1 điểm trên sân khách và nối dài mạch bất bại.

Tottenham 2-2 Man Utd 32' Mbeumo Tel 83' Richarlison 90+1' 90+6' De Ligt

Đội hình Tottenham vs Man Utd

Tottenham: Guglielmo Vicario (1); Pedro Porro (23), Cristian Romero (17), Micky van de Ven (37), Djed Spence (24); Joao Palhinha (6), Pape Sarr (29); Brennan Johnson (22), Xavi Simons (7), Richarlison (9); Randal Kolo Muani (39).

Man Utd: Senne Lammens (31); Matthijs de Ligt (4), Harry Maguire (5), Luke Shaw (23); Noussair Mazraoui (3), Casemiro (18), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13); Amad Diallo (16), Matheus Cunha (10); Bryan Mbeumo (19).