Không nhận ra Khánh Thi khi ở Singapore chữa bệnh

Trên trang cá nhân, nữ hoàng dancesport Khánh Thi gần đây đăng loạt ảnh check-in trong chuyến đi sang Singapore chữa bệnh và… lập tức khiến netizen "không khỏi bối rối". Không phải vì tình trạng sức khỏe, mà vì nhan sắc nữ hoàng dancesport trông thật khó nhận ra. Lý do nghe qua thì tưởng to tát, ai ngờ tất cả bắt nguồn từ một nhân vật rất thân quen: phó nháy "non nghề" Phan Hiển.

Phan Hiển chụp vợ: luôn tay nhưng không có tâm

Trong loạt ảnh, Khánh Thi xuất hiện với gương mặt mộc, vóc dáng thon thả quen thuộc nhưng lại kém tươi tắn hơn mọi khi. Những động tác vốn mượt mà, thanh thoát của "nữ hoàng dancesport" cũng bỗng trở nên gượng gạo chỉ vì… góc chụp không thuận mắt. Đôi chân dài bị chiếc quần rộng "dìm", dáng đứng bị ánh sáng "phản bội", và tâm điểm gây choáng nhất: góc máy chẳng hề nâng chủ thể lên tí nào.

Chính Khánh Thi cũng phải "thú nhận" trong sự chán nản: "Ảnh chồng tớ: do tớ chụp (1 nháy ăn liền). Ảnh tớ: do chồng tớ chụp, tấm nào cũng không vào dáng, bay hoài nhảy hoài tự ái, tức nữa. Thôi tớ không chụp nữa. Đấy! Cùng 1 cái điện thoại, cùng 1 góc chụp mà sao nó tức!!!".

Lời than thở nghe vừa đáng yêu, vừa đầy bất lực. Netizen đọc xong chỉ biết bật cười: đúng là "đã là chồng thì đừng bao giờ kỳ vọng biết chụp ảnh sống ảo".

Lên ảnh bị "dìm" nhưng tinh thần thì luôn tích cực

Dù bị ông xã "phá dáng" không thương tiếc trong loạt ảnh mới, Khánh Thi vẫn giữ tinh thần lạc quan trong chuyến đi Singapore lần này. Đây không phải kỳ nghỉ mà là hành trình cô sang nước ngoài để điều trị dứt điểm căn bệnh kéo dài nhiều năm. Bên cạnh cô luôn có Phan Hiển đồng hành, chăm sóc sát sao và động viên tinh thần.

Dù ảnh chụp có "méo mó" thế nào thì vẫn nhìn thấy được sự gắn bó và đồng hành của nam kiện tướng dành cho vợ. Netizen vừa cười vì kỹ năng chụp ảnh "yếu nghề" của Phan Hiển, vừa cảm động vì cách anh luôn sát cánh bên Khánh Thi trong giai đoạn cô điều trị.

Một điều chắc chắn là: Nữ hoàng dancesport ngoài đời vẫn xinh đẹp, rạng ngời như mọi khi - chỉ là lần này gặp phải một phó nháy hơi… phá team mà thôi.

d