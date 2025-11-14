Scandal của ông vua quyền Anh gây rúng động thế giới

Mike Tyson - cái tên từng làm mưa làm gió trong làng quyền Anh thế giới, nổi tiếng bởi những cú đấm hạ gục đối thủ chỉ trong vài giây và lối sống bốc đồng ngoài sàn đấu. Tuy nhiên, không một trận quyền Anh nào lại gây chấn động dư luận như vụ bê bối hiếp dâm Desiree Washington, Hoa khôi Da màu Rhode Island, khi ấy mới 18 tuổi, là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Mỹ gốc Phi.

Sự việc xảy ra vào năm 1991, tại khách sạn Canterbury, Indianapolis. Theo cáo buộc, Tyson đã mời Desiree vào phòng khách sạn và ép cô trong khi cô kháng cự. Bác sĩ sau đó xác nhận cơ thể Washington có các dấu hiệu rõ ràng của việc bị xâm hại trong vòng 24 giờ, từ vết trầy xước âm đạo đến những thương tổn tinh vi khác. Dù Tyson sau đó phủ nhận hành vi hiếp dâm và khẳng định mọi chuyện xảy ra với sự đồng thuận, tòa án không chấp nhận lời bào chữa này.

Phiên tòa diễn ra vào cuối tháng 1/1992, với truyền thông theo sát từng chi tiết. Các luật sư của Tyson cố gắng chứng minh ông không ép buộc nạn nhân, trong khi luật sư của Washington trình bày chi tiết về tình trạng tinh thần và thể chất của cô sau vụ việc. Ngày 10/2/1992, bồi thẩm đoàn tuyên Mike Tyson có tội hiếp dâm. Một tháng sau, ngày 26/3/1992, thẩm phán Patricia Gifford ra bản án 6 năm tù giam, nhưng Tyson chỉ phải thụ án 3 năm trước khi được phóng thích có điều kiện vào tháng 3/1995.

Vụ án này không chỉ gián đoạn sự nghiệp quyền Anh của Tyson đang ở đỉnh cao mà còn biến ông từ tượng đài thể thao trở thành cái tên gắn liền với bê bối, bạo lực và nghiện ngập. Hình ảnh "ông hoàng quyền Anh" trong mắt công chúng thay đổi hoàn toàn: mỗi cú đấm của ông từ đó luôn đi kèm với scandal đời tư, khiến dư luận nhớ đến ông không chỉ bằng tài năng mà còn bằng những bê bối chấn động.

Sau khi ra tù, Tyson trở lại sàn đấu và vẫn giành chiến thắng, nhưng sự nghiệp không còn nguyên vẹn. Vụ việc với Desiree Washington trở thành "vết đen" trong lịch sử quyền Anh, được nhắc đi nhắc lại như một lời cảnh tỉnh về bê bối tình dục của sao thể thao. Dù là huyền thoại, Tyson cũng không thể thoát khỏi ánh mắt phán xét của công chúng, minh chứng rằng danh tiếng thể thao có thể bị phá hủy chỉ trong vài giây nếu đời tư không được kiểm soát.

Mike Tyson ra tòa án

Với Mike Tyson, vụ hiếp dâm này không chỉ là một vụ án pháp lý, mà còn là cú sốc tinh thần, thay đổi cách mà thế giới nhìn nhận về ông - từ một biểu tượng quyền Anh trở thành một huyền thoại đi kèm scandal, một bài học về sự nổi tiếng đi liền trách nhiệm và giới hạn cá nhân.