LĐBĐ Malaysia 'câu giờ' tránh án phạt xử thua vì gian lận nhập tịch?

Tờ New Straits Times cho biết Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chưa nhận được thông tin đầy đủ bằng văn bản từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) về quyết định bác bỏ kháng cáo của cơ quan này trong vụ gian lận nhập tịch. Điều này đồng nghĩa FAM chưa đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

“Chúng tôi đã gửi yêu cầu đến FIFA, hiện vẫn đang chờ phản hồi và chưa nhận được văn bản này", quyền Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Yusoff Mahadi cho biết. Chỉ khi nhận được phản hồi của FIFA, LĐBĐ Malaysia mới thực hiện hành động tiếp theo trong quy trình pháp lý. Theo quy định, họ được quyền kháng cáo lên CAS trong vòng 21 ngày kể từ khi FIFA chuyển thông tin đầy đủ.

Quyền chủ tịch FAM Mahadi

Việc LĐBĐ Malaysia chưa nhận được thông báo chi tiết của FIFA khiến quy trình pháp lý của vụ gian lận nhập tịch tiếp tục kéo dài. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cần có phán quyết của Tòa bóng đá FIFA và Tòa trọng tài thể thao (nếu FAM kháng cáo tiếp) để xem xét đưa ra án kỷ luật bổ sung.

Ủy ban kháng cáo FIFA bác đơn kháng cáo của FAM và bảy cầu thủ, gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcas, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. FAM và nhóm cầu thủ kể trên bị phạt vì làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch.

LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (hơn 11 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ nhập tịch gian lận bị phạt 2.000 franc Thụy Sỹ và cấm thi đấu 12 tháng. Trong đó, Rodrigo Holgado và Gabriel Felipe Arrocha (hay Gabriel Palmero) bị câu lạc bộ chủ quản chấm dứt hợp đồng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo.