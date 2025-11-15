Duy Mạnh nói gì về Xuân Son?

Chiều 14/11/2025, Đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng tại sân Việt Trì (Phú Thọ), khép lại giai đoạn chuẩn bị trong nước trước khi di chuyển sang Lào vào sáng 15/11. Toàn đội đang hướng đến trận đấu thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 với tinh thần tốt nhất.

Chia sẻ trước giờ lên đường, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cho biết không khí trong đội đang rất tốt. Sau quãng thời gian thi đấu dày đặc tại V.League, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ đạt "điểm rơi" phong độ phù hợp nhất cho trận gặp Lào.

Tinh thần thoải mái của tuyển Việt Nam

Một điểm tích cực khác là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Xuân Son sau gần một năm điều trị chấn thương. Duy Mạnh đánh giá cao tinh thần và sự chuyên nghiệp của người đồng đội:

"Mọi người đều biết trình độ của Son rồi. Cậu ấy rất đặc biệt, là một tiền đạo giỏi, ghi bàn ấn tượng. Tôi nói chuyện nhiều với Son để có thể chia sẻ, động viên nhau tập luyện tốt. Son rất chuyên nghiệp, thời điểm này khát khao cống hiến nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam.

Xuân Son rất nhớ sân cỏ và thể hiện điều đó qua những buổi tập. Khi được chơi bóng, cậu ấy rất vui. Là một cầu thủ, không được chơi bóng trong khoảng thời gian dài là cảm giác tồi tệ nhất. Khi trở lại, phải nỗ lực rất nhiều để tập luyện, thi đấu và lấy lại những gì đã bỏ lỡ. Những hình ảnh Son chia sẻ về đội tuyển cho thấy cậu ấy rất khát khao cống hiến tốt nhất. Đó là điều khích lệ cho toàn đội,. Chúng tôi cùng nhau cố gắng tạo ra đội tuyển mạnh để thi đấu tốt mọi trận".

Xuân Son trở lại đầy mạnh mẽ

Tuyển Việt Nam lên đường sang Lào vào ngày 15/11

Theo lịch trình, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik lên đường lúc 9h35 sáng 15/11 để sang Lào. Tại đây, đội tuyển sẽ có 4 ngày tập luyện nhằm làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết và chuẩn bị chiến thuật cho trận đấu diễn ra vào ngày 19/11.