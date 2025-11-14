Đại Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng vô địch giải bóng rổ sinh viên toàn quốc

Trưa 14/11, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra loạt trận chung kết bóng rổ nam và nữ của Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025.

Chung kết nội dung nữ chứng kiến màn đối đầu đầy quyết liệt giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra căng thẳng suốt 4 hiệp, với những pha rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Kết quả chỉ được định đoạt ở khoảnh khắc cuối, khi các cô gái Đại học Tôn Đức Thắng giành chiến thắng 41-40, khép lại trận chung kết giàu cảm xúc.

Đại học Tôn Đức Thắng nội dung nữ giải bóng rổ toàn quốc

Ở chung kết nam, Đại học Đà Nẵng giành chiến thắng kịch tính trước Đại học Giao thông vận tải với tỉ số 74 - 71. Dù bị dẫn 0-8 trong thời gian bắt đầu trận, Đại học Đà Nẵng nỗ lực giành lại thế trận, lên điểm đều và dần thu hẹp cách biệt với Đại học Giao thông vận tải. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 1 điểm khi trận đấu bước sang hiệp thứ tư.

Kịch tính diễn ra ở hiệp cuối, khi một cầu thủ bên phía Đà Nẵng không thể cùng đồng đội thi đấu. Thế nhưng bằng bản lĩnh của mình, các cầu thủ còn lại của đại diện miền Trung đã làm tốt nhiệm vụ để giành chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 74 - 71.

Đại học Đà Nẵng vô địch nội dung bóng rổ nam

Ban tổ chức giải đã công bố các giải thưởng cá nhân đáng chú ý. Trong đó VĐV nam xuất sắc nhất là Lê Trung Khoa (Đại học Đà Nẵng), VĐV nữ xuất sắc nhất là Bùi Minh Thư (Đại học Tôn Đức Thắng).

Trong hơn một tháng thi đấu của vòng loại, quy tụ 161 đội đến từ 131 trường đại học, học viện và cao đẳng trên khắp cả nước với 241 trận, Giải Bóng rổ Sinh viên Toàn quốc 2025 bước vào Vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu Đại học Bách Khoa Hà Nội có sự góp mặt của 8 đội nam và 6 đội nữ đại diện ba miền Bắc – Trung – Nam, mang tới một tuần tranh tài đầy gay cấn, kịch tính cùng không khí sôi động, thu hút đông đảo sinh viên và người hâm mộ.

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc nằm trong hệ thống Giải thể thao sinh viên toàn quốc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty cổ phần Thể thao Giải trí Max Sports (MSE) và Công ty cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent). Giải được tổ chức thường niên từ năm 2022, đến nay trở thành sân chơi bổ ích cho sinh viên đam mê bóng rổ.



