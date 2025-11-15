Xem U22 Việt Nam đấu U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025 ở đâu?

Ngày 15/11/2025, U22 Việt. Nam sẽ bước vào trận đấu lượt hai gặp U22 Uzbekistan trong khuôn khổ giải giao hữu Panda Cup 2025 tại Thành Đô, Trung Quốc. Hiện nay, chưa có thông tin kênh chiếu trực tiếp trận đấu do không có đơn vị truyền hình tại Việt Nam sản xuất hoặc sở hữu bản quyền phát sóng giải Panda Cup 2025.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Uzbekistan diễn ra lúc 14h30 hôm nay 15/11 tại Thành Đô (Trung Quốc)

Sau chiến thắng thuyết phục trước U22 Trung Quốc ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm, khẳng định sức mạnh và tinh thần tiến bộ của đội bóng trẻ Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu hôm nay là sự trở lại của hai cầu thủ quan trọng: Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor. Cả hai đều vắng mặt ở trận mở màn do đá muộn vòng V.League và chỉ đến Trung Quốc trước 1 ngày. Đình Bắc nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo, thay thế vị trí mà Nguyễn Quốc Việt chưa tạo được dấu ấn nổi bật, trong khi Lê Viktor dự kiến sẽ được tung vào hiệp 2 để tăng cường khả năng tấn công và tạo áp lực lên đối thủ.

HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh chiến thuật để tận dụng sức mạnh của các cầu thủ trở lại, hướng tới lối chơi tấn công sắc bén, đồng thời đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

