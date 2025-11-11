Messi trở về Barcelona

Ngày 10/11, Lionel Messi khiến người hâm mộ Barcelona “vỡ òa” khi bất ngờ xuất hiện tại sân Camp Nou. Hình ảnh Messi đứng giữa công trình đang tái thiết của “thánh địa” này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khơi dậy niềm xúc động và hy vọng về một ngày anh thực sự trở lại trong màu áo Barcelona.

Messi cùng người bạn thân Rodrigo De Paul đã bay từ Miami tới Barcelona bằng chuyên cơ riêng vào buổi chiều ngày ngày 10/11. Cả hai lưu trú tại một khách sạn gần Camp Nou. Sau khi dùng bữa tối ở khu vực lân cận, Messi bất ngờ đề nghị ghé qua sân vận động – nơi anh từng gắn bó suốt hai thập kỷ đỉnh cao trong sự nghiệp.

Mesi xuất hiện tại sân Camp Nou

Dù công trình đang trong quá trình nâng cấp, Messi vẫn được đội ngũ an ninh và công nhân tại đây nhận ra. Họ nhanh chóng thông báo cho CLB Barcelona, và chỉ ít phút sau, tài khoản chính thức của đội bóng đã đăng tải thông điệp khiến fan rưng rưng: “Anh luôn được chào đón. Đây là nhà của anh, Leo".

Trên Instagram cá nhân, Messi cũng chia sẻ bức ảnh chụp tại Camp Nou cùng dòng trạng thái đầy cảm xúc:

“Đêm qua, tôi đã trở về nơi mà tôi nhớ nhung tận đáy lòng. Nơi mà tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở lại, và không chỉ để nói lời tạm biệt với tư cách một cầu thủ, điều mà tôi đã không bao giờ làm được".

Dòng chia sẻ này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác chỉ sau vài giờ. Nhiều cổ động viên Barcelona để lại bình luận mong chờ “đứa con của Camp Nou” sẽ trở lại, ít nhất là trong một buổi lễ chia tay trọn vẹn, điều mà anh chưa từng có được sau khi rời CLB năm 2021 trong nước mắt.

Trong bối cảnh sân vận động dự kiến hoàn thành vào năm 2026, nhiều người hâm mộ tin rằng ban lãnh đạo Barcelona có thể tổ chức một buổi tri ân long trọng dành cho siêu sao người Argentina, người đã mang về 672 bàn thắng và 35 danh hiệu lớn nhỏ cho đội bóng xứ Catalan.