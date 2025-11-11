Các VĐV chuyển giới nữ sẽ bị cấm thi đấu nội dung của nữ tại Olympic?

Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã mở một cuộc nghiên cứu khoa học chuyên sâu về vấn đề này vào năm ngoái, sau khi Olympic Paris 2024 bị bao trùm bởi tranh cãi xoay quanh hai nữ võ sĩ giành huy chương vàng Imane Khelif (Algeria) và Lin Yu-ting (Đài Bắc Trung Hoa).

Các nhà lãnh đạo Olympic chuẩn bị cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các nội dung dành cho nữ từ Olympic 2026, sau tranh cãi về Imane Khelif (Ảnh: Reuters)

Theo tờ The Times, các thành viên IOC đã được nghe báo cáo của Giám đốc Y khoa và Khoa học - Tiến sĩ Jane Thornton, người từng là tay chèo Olympic người Canada.

Một nguồn tin cho biết, trong buổi thuyết trình, bà Thornton đã trình bày các nghiên cứu khoa học chứng minh rằng "những lợi thế thể chất khi sinh ra là nam giới vẫn tồn tại ở vận động viên, ngay cả khi họ đã trải qua điều trị để giảm testosterone".

Các lợi thế này được cho là áp dụng cả với những người đã can thiệp y học để hạ mức hormone nam xuống tiêu chuẩn quy định.

Trước đây, IOC cho phép vận động viên chuyển giới nữ được thi đấu nếu mức testosterone được giảm xuống dưới ngưỡng cho phép, tùy theo quy định của từng môn thể thao.

Tuy nhiên, Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics) dưới sự lãnh đạo của Sebastian Coe là tổ chức tiên phong trong việc siết chặt quy định đối với các VĐV chuyển giới.

Giờ đây, tân Chủ tịch IOC Kirsty Coventry, cựu vận động viên bơi lội người Zimbabwe, dự kiến sẽ áp dụng chính sách mới này tại Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026.

Sau khi nhậm chức vào tháng 6, Coventry tuyên bố sẽ bảo vệ hạng mục dành cho nữ trong các kỳ Olympic tương lai. Bà đã thành lập một nhóm công tác gồm các nhà khoa học và đại diện các liên đoàn thể thao để xây dựng chính sách mới, trong bối cảnh hàng loạt tranh cãi gần đây về giới tính của VĐV.

Lin Yu-ting của Đài Loan được phép thi đấu ở nội dung quyền anh nữ (Ảnh: AFP)

Cuộc rà soát lần này cũng xem xét lợi thế sinh học của cả VĐV chuyển giới và những người có "sự khác biệt trong phát triển giới tính" (DSD) - bao gồm cả Imane Khelif.

Vận động viên 26 tuổi này khẳng định cô được sinh ra và lớn lên là con gái. Những người có DSD được định nghĩa là mang đặc điểm sinh học của cả hai giới.

Trước đó, chính sách của IOC chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị và hướng dẫn, chứ chưa từng được đưa vào quy định chính thức về điều kiện thi đấu.

Năm 2020, vận động viên cử tạ Laurel Hubbard (New Zealand) từng được phép thi đấu tại Olympic Tokyo 2020, trở thành người chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử Thế vận hội.

IOC hiện cho biết: "Nhóm công tác vẫn đang tiếp tục thảo luận về vấn đề này và chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Coventry thể hiện lập trường cứng rắn trong việc bảo vệ nữ giới tại các nội dung Olympic. Bà Coventry nhấn mạnh: "Có sự đồng thuận rất lớn rằng chúng ta cần bảo vệ hạng mục dành cho nữ giới. Và với tinh thần đó, chúng tôi sẽ lập một nhóm công tác gồm các chuyên gia và liên đoàn thể thao quốc tế".

"Các thành viên đều nhất trí rằng IOC nên đóng vai trò dẫn đầu trong việc này - tập hợp các chuyên gia, thống nhất quan điểm và đưa ra quyết sách chung. Chúng tôi hiểu rằng mỗi môn thể thao có đặc thù riêng, nhưng toàn thể các thành viên IOC đều đồng ý rằng phải đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ hạng mục nữ giới".

Bà cũng khẳng định IOC sẽ không áp dụng hồi tố đối với các kỳ Thế vận hội trước đây: "Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào với quá khứ. Chúng tôi muốn nhìn về phía trước - học hỏi từ quá khứ và sử dụng kinh nghiệm đó để tiến bước trong tương lai".



