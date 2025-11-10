Vụ LĐBĐ Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch: 7 cầu thủ đòi bồi thường thiệt hại

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với rắc rối lớn khi 7 cầu thủ nhập tịch của họ đồng loạt đòi bồi thường, sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cấm thi đấu vì sử dụng hồ sơ giả.

Theo báo cáo từ FIFA, FAM đã vi phạm nghiêm trọng quy định khi sử dụng hồ sơ không hợp lệ để nhập tịch cho một nhóm cầu thủ nước ngoài, giúp họ đủ điều kiện khoác áo các đội bóng trong nước. Hệ quả là cả FAM và bảy cầu thủ liên quan đều bị xử phạt nặng.

Cụ thể, FIFA quyết định cấm bảy cầu thủ này tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm, đồng thời yêu cầu FAM nộp 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,5 tỷ đồng). Thời hạn án phạt có hiệu lực cho đến ngày 26/9/2026.

Sự việc khiến nhiều cầu thủ bị mất hợp đồng và thu nhập đáng kể. Trong số đó, tiền đạo người Chile Rodrigo Holgado và hậu vệ người Tây Ban Nha Gabriel Palmero đã bị các câu lạc bộ chủ quản đơn phương chấm dứt hợp đồng ngay sau khi án phạt được công bố. Một số cầu thủ còn lại đang xem xét nộp đơn kiện FAM, cho rằng họ là nạn nhân của những sai sót trong quá trình làm thủ tục nhập tịch.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt liền quay ra kiện LĐBĐ Malaysia

“Chúng tôi bị cấm thi đấu, mất thu nhập và cơ hội phát triển sự nghiệp chỉ vì lỗi của liên đoàn. Đây là thiệt hại lớn về cả danh tiếng lẫn tài chính,” một trong các cầu thủ bức xúc chia sẻ.

Phía FAM hiện vẫn trong thời gian kháng cáo, đồng thời khẳng định nguồn ngân sách dành cho vòng loại Asian Cup 2027 sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoản phạt từ FIFA. Tuy nhiên, vụ việc đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ về cách thức quản lý và minh bạch hồ sơ cầu thủ của liên đoàn này.