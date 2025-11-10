Đoàn Văn Hậu "xả suộc" đi concert G-Dragon nhưng vòng 1 o ép của Doãn Hải My mới chiếm spotlight

Concert của G-Dragon tại Việt Nam cuối tuần qua thực sự là tâm điểm của showbiz. Giữa dàn nghệ sĩ và khách mời đình đám, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My nhanh chóng trở thành một trong những couple được chú ý nhất đêm nhạc.

Sáng 10/11, Văn Hậu hào hứng "xả suộc", tung loạt ảnh checkin tình tứ bên vợ đẹp ở concert của G-Dragon. Cặp đôi vàng làng bóng đá xuất hiện cực tình trước khung cảnh cả biển khán giả với lightstick rực sáng. Văn Hậu chọn phong cách nam tính, năng động với áo thun đen và khoác ngoài denim trắng đến từ thương hiệu Dior.

Trong khi đó, Doãn Hải My gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Chiếc váy đen với thiết kế cổ vuông giúp khoe khéo xương quai xanh gợi cảm, đặc biệt là vòng một o ép chiếm spotlight. Nụ cười tươi, làn da căng bóng cùng mái tóc đen suôn mượt khiến cô nàng nổi bật dù giữa khung cảnh hàng chục nghìn fan đang reo hò.

Văn Hậu "xả suộc" đi concert G-Dragon

Vẻ ngoài sexy của Doãn Hải My chiếm spotlight

Khoảnh khắc Văn Hậu nghiêng người nhìn vợ đầy trìu mến, còn Hải My khẽ mỉm cười - đủ khiến bức ảnh "gây bão" mạng xã hội. Nhiều netizen phải thừa nhận: "Đẹp đôi như bước ra từ phim Hàn", "Quả nhiên là trai tài gái sắc", "Xứng đôi quá"...

Không chỉ khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng, cặp đôi còn ghi điểm bởi sự đồng điệu và năng lượng tích cực. Sau đám cưới cổ tích cuối năm 2023, cả hai vẫn luôn khiến fan mê mẩn bởi loạt khoảnh khắc ngọt ngào đời thường - từ những lần cùng đi du lịch, dự sự kiện cho đến hôm nay cùng nhau "quẩy" hết mình ở concert idol.

Có thể nói, giữa không khí bùng nổ của sân khấu G-Dragon, visual của cặp đôi Văn Hậu - Hải My vẫn sáng rực theo cách rất riêng: trẻ trung, tình cảm và đầy cuốn hút.

Văn Hậu và Hải My cùng nhau "đu idol"

Nhan sắc bà xã Đoàn Văn Hậu