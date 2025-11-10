Hội hot WAG Doãn Hải My, Mai Hà Trang xinh đẹp quẩy tưng bừng tại concert G-Dragon, Văn Hậu - Đức Chinh cũng "đu idol"

Đêm nhạc của G-Dragon tại Việt Nam không chỉ khiến fan Kpop "nổ tung" mà còn thu hút loạt gương mặt đình đám trong giới WAGs Việt. Nổi bật trong số đó là Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu và Mai Hà Trang - vợ tiền đạo Hà Đức Chinh.

Trên mạng xã hội, cả hai nàng WAG đều chia sẻ loạt khoảnh khắc check-in cực cháy tại concert G-Dragon. Mai Hà Trang diện váy trắng nhẹ nhàng, tóc tết gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang chảnh, nữ tính. Cô nàng hào hứng cầm lightstick, bắt trend cùng fan nhà VIPs khiến dân mạng thích thú. Trong khi đó, Doãn Hải My chọn outfit tối màu gợi cảm, pose dáng cực ngầu giữa "biển vàng" fan G-Dragon. Dù chỉ là góc chụp sau lưng nhưng vóc dáng mảnh mai, vẻ ngoài xinh đẹp của hai nàng WAG đình đám vẫn khiến netizen chú ý.

Trước đó vài giờ, Doãn Hải My còn đăng bài lên MXH bày tỏ sự băn khoăn vì chưa biết chọn trang phục nào hợp đi "quẩy" concert và còn tâm sự chuyện không đặt được người trang điểm, làm tóc cho trọn vẹn một buổi tối đi "đu idol".

Doãn Hải My, Mai Hà Trang checkin tưng bừng tại concert G-Dragon

Đáng chú ý, cả hai nàng hot WAG đều được các ông chồng cầu thủ tháp tùng cực ngọt. Trong những hình ảnh hậu concert, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh được bắt gặp đi ăn vui vẻ cùng hội bạn, rạng rỡ bên bà xã. Nhìn cách các cặp đôi tương tác, fan không khỏi xuýt xoa: "Đúng là vừa đẹp vừa tình".

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang nổi bật, Doãn Hải My và Mai Hà Trang còn khiến netizen ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù bận rộn với lịch thi đấu, Văn Hậu và Đức Chinh vẫn luôn tranh thủ thời gian dành cho vợ, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này.

Văn Hậu - Đức Chinh "tháp tùng" bà xã đi đu concert

Concert G-Dragon đêm qua rõ ràng không chỉ là "đại tiệc âm nhạc", mà còn là dịp để hội WAGs Việt khoe visual và tình yêu ngọt ngào bên dàn cầu thủ hot nhất làng bóng đá!

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng Tố Uyên - vợ Thành Chung, tạo thành hội bạn chung thân thiết trong làng WAG Việt



