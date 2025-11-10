Chu Thanh Huyền lại "tút tát" nhan sắc

Chu Thanh Huyền, bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, một lần nữa trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi chia sẻ khoảnh khắc đi "tút tát" lại nhan sắc. Cụ thể, người đẹp đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình chỉnh sửa lại "bộ nhá" tại nha khoa. Trong clip, Chu Thanh Huyền thoải mái nằm trên ghế, trò chuyện vui vẻ với bác sĩ, liên tục mỉm cười khoe gương mặt rạng rỡ.

Điều khiến nhiều người chú ý là Quang Hải cũng có mặt, đích thân tháp tùng vợ đến tận nơi. Nam cầu thủ ngồi chờ suốt quá trình, sau đó còn cùng bà xã quay clip thân mật, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ tuyệt đối với lựa chọn của vợ. Sự đồng hành này nhanh chóng khiến fan xuýt xoa "đúng là chồng nhà người ta". Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cho tình cảm vợ chồng, nhiều netizen lại khuyên Chu Thanh Huyền nên tiết chế việc can thiệp thẩm mỹ, bởi nhan sắc hiện tại của cô vốn đã rất cuốn hút, không cần chỉnh sửa thêm.

Một số bình luận nổi bật dưới video của Chu Thanh Huyền: "Hiện tại là đẹp rồi, chỉnh làm gì nữa vậy", "Quang Hải chiều vợ là đáng yêu, nhưng cô ấy nên dừng lại, đừng để gương mặt mất nét riêng", "Riết rồi chẳng có gì là tự nhiên", "Nhìn là biết Quang Hải thương vợ lắm, đi đâu cũng có anh theo, đúng là vợ chồng son chính hiệu"...

Nhiều lần công khai thẩm mỹ, mỗi lần đều gây tranh cãi

Trước khi làm răng, Chu Thanh Huyền từng không ít lần thừa nhận chuyện can thiệp thẩm mỹ. Cô từng công khai việc tiêm filler môi, cằm để gương mặt cân đối hơn. Tuy nhiên, không phải lần nào kết quả cũng như ý. Có giai đoạn, bà xã Quang Hải từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi xuất hiện với khuôn mặt có dấu hiệu sưng nhẹ và khác lạ.

Sau đó, Chu Thanh Huyền thẳng thắn tiết lộ bị biến chứng sau khi tiêm filler cằm, phải sang Hàn Quốc xử lý và lấy chất làm đầy ra. Thời điểm đó, hình ảnh cô với vết bầm nhẹ quanh cằm khiến nhiều người lo lắng, đồng thời dấy lên cuộc tranh luận về việc phụ nữ có nên quá lạm dụng các phương pháp làm đẹp.

Dù gây tranh cãi, Huyền vẫn giữ thái độ cởi mở. Cô cho biết bản thân chỉ muốn "hoàn thiện bản thân để tự tin hơn", đồng thời chia sẻ công khai để cảnh báo chị em về rủi ro khi chọn sai phương pháp hoặc tay nghề bác sĩ. Chính sự thẳng thắn này giúp Huyền ghi điểm với một bộ phận khán giả, cho rằng cô dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Quang Hải - người đàn ông luôn kiên nhẫn đồng hành

Giữa mọi ý kiến trái chiều, điều khiến nhiều người chú ý là sự đồng hành tuyệt đối của Quang Hải. Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu, nam cầu thủ vẫn luôn ủng hộ vợ trong những lần cô đi làm đẹp, chỉnh sửa hay điều trị da. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các cơ sở thẩm mỹ, phòng khám nha khoa hoặc spa.

Cử chỉ quan tâm, ân cần và ánh mắt dịu dàng mà Quang Hải dành cho vợ khiến netizen phải thốt lên: "Ai bảo cầu thủ khô khan? Quang Hải là minh chứng ngược lại!".

Kể từ khi kết hôn, vợ chồng Quang Hải - Chu Thanh Huyền thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn đầy tình cảm. Trong khi Huyền ngày càng tự tin thể hiện bản thân, Quang Hải lại là điểm tựa vững vàng, kiên nhẫn và ủng hộ mọi quyết định của vợ - kể cả việc làm đẹp.