3 triệu người xem Chu Thanh Huyền cho con trai 1 tuổi của Quang Hải đu xà, netizen tranh cãi dữ dội

Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền - bà xã của cầu thủ Nguyễn Quang Hải - vui vẻ chia sẻ cảnh chơi đùa cùng con trai Lido (tên thật là Nguyễn Quang Minh) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong video, Chu Thanh Huyền cười tươi rạng rỡ khi bế con trai mới hơn 1 tuổi lên "đu xà" trong nhà. Khi bé Lido nắm vào thanh xa ngang, Chu Thanh Huyền bỏ tay ra nhưng vẫn giữ tư thế đỡ con, rồi hai mẹ con cùng cười thích thú, khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem chỉ sau thời gian ngắn.

Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận, cư dân mạng lại chia thành hai luồng ý kiến. Nhiều người khen ngợi sự năng động, vui tươi của mẹ bỉm, cho rằng bà xã Quang Hải chỉ đang tạo trò chơi rèn luyện sức khoẻ cho bé con. Một số bình luận còn nhận xét: "Nhìn bé khỏe mạnh, lanh lợi quá, mẹ Huyền khéo chăm ghê!", "Nhà ai có con nhỏ chắc hiểu, mấy bé tầm tuổi này rất thích vận động", "Lido đáng yêu quá"...

Khoảnh khắc Chu Thanh Huyền cho con trai Quang Hải đu xa gây tranh cãi

Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại, cho rằng trò đu xà có thể gây nguy hiểm nếu bé trượt tay hoặc bị mất thăng bằng. Một số bình luận khuyên Chu Thanh Huyền nên cẩn thận hơn khi cho con nhỏ chơi những trò chơi vận động mạnh.

Trước những tranh luận, Chu Thanh Huyền không phản hồi, nhưng vẫn vui vẻ đăng thêm hình ảnh đời thường giản dị - diện áo polo xanh, tóc tết gọn gàng, khoe nhan sắc rạng rỡ giữa khung cảnh đồng quê. Hay khoảnh khắc cuối tuần cô nàng ngồi bên cửa sổ thư giãn, được Quang Hải tự tay mát-xa cho đầy tình cảm.

Dù chỉ là một đoạn clip ngắn, nhưng một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng của "mẹ bỉm" Chu Thanh Huyền trên mạng xã hội, khi mọi hoạt động của cô đều thu hút lượng tương tác "khủng", ủng hộ có mà tranh cãi cũng nhiều.

Chu Thanh Huyền khoe khoảnh khắc được Quang Hải chăm sóc



