Niềm hy vọng của đội tuyển Olympic bị cấm thi đấu 2 năm vì đăng video tình dục nhạy cảm trên máy bay

Vận động viên chèo thuyền người Anh Kurts Adams Rozentals (23 tuổi) vừa bị cấm thi đấu 2 năm vì đăng tải nội dung "nhạy cảm" lên mạng xã hội.

Theo đó, trong số đó có một video ghi lại cảnh anh thực hiện "hành vi tình dục" trên máy bay, được đăng tải trên Instagram hồi tháng 3.

Kurts Adams Rozentals đã bị cấm thi đấu hai năm do đăng tải video nhạy cảm

Trước đó, Rozentals từng gây chú ý khi tiết lộ mình đã kiếm hơn 100.000 bảng Anh (khoảng 3,4 tỷ đồng) chỉ trong 5 tháng nhờ tài khoản OnlyFans - nền tảng chuyên về nội dung người lớn.

Anh cho biết việc làm thêm này giúp mình duy trì tài chính để theo đuổi giấc mơ Olympic, khi nguồn hỗ trợ cho vận động viên quá hạn chế.

Tuy nhiên, giấc mơ ấy giờ đây gần như tan biến, sau khi hội đồng kỷ luật kết luận rằng video nói trên đã khiến môn thể thao bị "mất uy tín nghiêm trọng", đồng thời vi phạm quy định về hành vi khiếm nhã, xúc phạm hoặc vô đạo đức.

Chàng trai 23 tuổi đã tải lên tài khoản Instagram của mình một đoạn video nhạy cảm được quay trên máy bay

Rozentals hiện bị cấm thi đấu và tập luyện trong 2 năm, đồng thời bị loại khỏi Chương trình World Class Programme - dự án do Paddle UK điều hành nhằm hỗ trợ các vận động viên hướng đến Olympic.

Dù vậy, anh không tỏ ra quá hối lỗi. Trong chia sẻ với truyền thông, Rozentals nói: "Lẽ ra án phạt này sẽ không bao giờ xảy ra nếu vận động viên được tài trợ đúng mức. Tôi hiểu video đó có thể bị coi là điên rồ, nhưng nó không phạm pháp, và chắc chắn không đáng để bị cấm thi đấu".

Một hội đồng kỷ luật cho rằng hành động của anh đã làm mất uy tín của môn thể thao này

Trước đó, Rozentals đã bị loại khỏi chương trình World Class hồi tháng 4 sau làn sóng phản ứng vì việc lập tài khoản OnlyFans. Anh từng nhận trợ cấp 16.000 bảng mỗi năm, nhưng khẳng định con số đó không đủ để trang trải chi phí luyện tập.

Sau án cấm, dường như Rozentals sẽ tạm thời không còn phải lo nghĩ về chi phí tập luyện. Dù vậy, anh vẫn không hối hận về video gây tranh cãi: "Nhìn lại, có lẽ tôi sẽ không đăng video đó nữa. Nhưng khi ấy, lần đầu tiên tôi thấy tình hình tài chính của mình thực sự cải thiện. Tôi có thể tự trang trải việc tập luyện, và thấy rõ mối liên hệ giữa việc làm những video đó với cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ nghĩ rằng, để tiếp tục, tôi phải tiếp tục quay như vậy. Thế giới này điên rồ thật, nhưng tôi không hối hận".

Rozentals tự hào có gần 110.000 người theo dõi trên Instagram

Phía Paddle UK ra thông báo khẳng định họ "cam kết đảm bảo môi trường thể thao an toàn, lành mạnh và cởi mở cho tất cả mọi người, và sẽ hành động phù hợp theo chính sách kỷ luật vận động viên khi cần thiết".

Dù lựa chọn gây tranh cãi đã khiến con đường đến Olympic của Kurts Adams Rozentals gần như khép lại, nhưng anh vẫn khẳng định "không hối hận". Giữa làn ranh mờ giữa tự do cá nhân và hình ảnh đại diện cho thể thao quốc gia, câu chuyện của Rozentals đang khiến dư luận Anh tranh cãi gay gắt: đâu là giới hạn cho một vận động viên trong thời đại mạng xã hội và nội dung người lớn bùng nổ?